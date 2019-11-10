310 kilometrede ölüme meydan okudu

İstanbulBursaİzmir otobanında 310 kilometre hız yapan motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi. Hız tutkunu sürücü adete ölüme meydan okudu.
Bursa İzmir İstanbul yeni otobanda hız tutkunu bir sürücü motosikletiyle 310 kilometreye yükseldi. 1 dakikadan az sürede 310 kilometreye çıkan sürücü motosikletinin önünü kaldırarak araçların yanından hızla geçti. Kaskına taktığı aksiyon kamerasından kaydettiği görüntüler ise izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.
BURSA
10 Kasım 2019 Pazar
- İMSAK 06:10
- GÜNEŞ 07:36
- ÖĞLE 12:53
- İKİNDİ 15:35
- AKŞAM 18:00
- YATSI 19:20