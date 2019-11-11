Büyükşehir’den fidan dikim seferberliği

Büyükşehir Belediyesi, Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Bursa’nın 12 farklı bölgesinde 15 bin adet fidanı toprakla buluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Kasım tarihini Millî Ağaçlandırma Günü olarak ilan etmesinin ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım ilçesine bağlı Kentsel Dönüşüm Ağaçlandırma Alanı ve Aşık Reyhani Parkı, Osmangazi ilçesine bağlı Botanik Park, Hamitler Yenikent Döküm Sahası, Hamitler Katı Atık Döküm Sahası ve Terminal Kavşağı, Mudanya ilçesine bağlı Altıntaş Döküm Sahası, Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Döküm Sahası, Yaylacık Döküm Sahası, Doğancı Döküm Sahası ve Hasköy Döküm Sahası ile İnegöl ilçesine bağlı Köprülü Kavşağı alanlarında fidan dikimi gerçekleştirdi.Çalışma kapsamında Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri ile 2 saat gibi bir zamanda 15 bin fidan toprakla buluşturularak, Orman Genel Müdürlüğü’nce 81 ilde gerçekleştirilen ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasına destek verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, etkinlikler çerçevesinde aynı anda 12 farklı bölgede yapılan çalışmalardan; Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı 20202024 Stratejik Plan’a görüşleriyle destek veren 5 bin 300 Bursalı adına oluşturulan ‘Ortak Akıl Ormanı’nda düzenlenen fidan dikim törenine katıldı.

Başkan Alinur Aktaş, Hamitler Yenikent Döküm Sahası’nda organize edilen fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, 11 Kasım’ın Türkiye çapında Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildiğini ve bugün 11 milyon fidanın toprakla buluştuğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı marifetiyle kendilerinin de 15 bin fidanı toprağa diktiklerini belirten Başkan Aktaş, “Stratejik planı hazırlarken ‘Sen de Katıl’ sloganı ile gerçekleştirdiğimiz ankete katılanlara söz vermiştik. İsimlerine özel ağaç dikeceğimiz konusunda. Bugün onu da gerçekleştiriyoruz” dedi.

Başkan Aktaş, yaptığı konuşmada, ağaç dikim seferberliğine katılanlardan istirhamda da bulundu. 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü’nün fırsat olarak görülmesini isteyen Başkan Aktaş, “Hepimiz benzer faaliyet içinde olursak, Bursa’nın nasıl daha yeşil olduğunu göreceğiz. ‘Kıyametin kopacağını bilseniz, elinizde fidan varsa, dikiniz’ diyen anlayıştan geliyoruz. Bugün fidanları geleceğimiz olan çocuklarla birlikte dikmekten son derece memnunum. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah daha yeşil bir Bursa, daha yeşil bir Türkiye’de yaşarız” diye konuştu.

BURSA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:59

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.