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Medicana’dan kan şekeri ölçümü

İHA

14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Medicana Bursa Hastanesi'nde ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Medicana Bursa Hastanesi’nde ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı.
Medicana Bursa Hastanesi hemşireleri tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü sebebiyle hastane ana girişinde hastalara ve hastane çalışanlarına yönelik ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı. "Mavi Halkayı Görünce Hatırla " sloganı ile hazırlanan görseller ile günün öneminin belirtildiği ölçüm ilgi gördü.
Çıkan sonuçlara göre diyabet takibinin ne sıklıkla yapılması gerektiği, kan şekeri değerlerinin yüksek veya düşük çıkması durumunda neler yapılabileceği hakkında bilgi verildi.

BURSA

16 Kasım 2019 Cumartesi

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