Bu standa başvuranların yüzde 10’u işe alınıyor

İşverenlerle iş arayanları buluşturan 'Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması 2019'da (BİİB) yer alan Özhan Marketler Zinciri, tüketicinin olduğu kadar iş arayanların da yanında olduğunu gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO), Kent Konseyi (BKK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğiyle Merinos AKKM'de 23 Kasım 2019 tarihlerine kadar sürecek olan ‘Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması 2019’da 280 şirket stant açtı. Bu şirketlerden biri olan Özhan Marketler Zinciri de, iş arkadaşı bulmak için fuarda yerini aldı. Geçen sene 600 başvurudan 60’ının bünyelerinde işe başladığını ifade eden Özhan Marketler Zinciri İnsan Kayakları Müdürü Fikrullah Erdem, “Bu sene de bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Büyüyen bir firmayız. Yeni açtığımız mağazalarımızda, reyon sorumlusu, kasiyer, şarküteri ve manav bölümlerine iş arkadaşları arıyoruz. Böyle bir buluşmayı bize sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Fuarın haricinde de iş arayanlardan başvuru beklediklerini ifade eden Erdem, internetten, İŞKUR ve mağazalardan dolduracakları formlarla kendilerine ulaşabileceklerini söyledi.

BURSA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:22

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