Bursagaz, Keles’i doğalgaz ile buluşturdu

Bursa’da 4 dağ ilçesine doğalgaz taşıyacak ana hattın temelini 20 Temmuz’da atan Bursagaz, Keles’i doğalgazla buluşturdu. 25 Kasım Pazartesi günü yapılan törenle Keles doğalgaza kavuşurken, 273abone doğalgaz kullanımına başladı. Diğer 3 ilçe olan Harmancık, Orhaneli ve Büyükorhan’a ise 2020 yılı içinde ulaşılacak.

Türkiye’nin üçüncü büyük doğalgaz dağıtım şirketi Bursagaz, Keles’i de doğalgaz ile ısıtmaya başladı. 20 Temmuz 2019’da Bursa’nın 4 dağ ilçesi Keles, Harmancık, Orhaneli ve Büyükorhan’a doğalgaz götürecek ana hattın temelini atan Bursagaz, 4 ay sonra Keles’in ilk doğalgaz ateşini yaktı.

25 Kasım Pazartesi günü, Keles Belediye Binası önünde gerçekleştirilen doğalgaz verme törenine Bursa Milletvekilleri Osman Mesten ve Müfit Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Keles Kaymakamı Kübra Teymur, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, ilçe belediye başkanları, SOCAR Türkiye Doğalgaz Dağıtım Başkanı Ertan Yıldız ve Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli katıldı. Ertan Yıldız, törende yaptığı konuşmada, “Bu yıl haziran ayında Kayserigaz ve Bursagaz’ı satın alarak oldukça tecrübeli olduğumuz bir alanda daha hizmet vermeye başladık. Azerbaycan ve Gürcistan’da yıllardır doğalgaz dağıtım hizmeti veren şirketimiz, bilgi birikimini ve tecrübesini Türkiye’ye taşırken doğalgazın üretimiletimdağıtım zincirinin her aşamasında da yer almış oldu. Türkiye’de doğalgaz dağıtımında değerli bir marka olan ve sektöre birçok konuda öncülük eden Bursagaz ile artık daha güçlü bir şekilde yola devam ederken yatırımlarımız da sürecek. Nitekim bugün o adımlardan birini atıyoruz. 1 milyondan fazla abonesi olan Bursagaz’ın dağıtım alanına Keles’i de eklemenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

4 dağ ilçesini doğalgazla buluşturmak için toplam 157 milyon TL’lik yatırım yapacaklarını ifade eden Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli de, “Çevreci, ekonomik ve konforlu yakıt olan doğalgazı artık Kelesli vatandaşlarımız da kullanmaya başladı.2020 yılı içinde Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerimizede doğalgaz gitmiş olacak. Böylece hizmet verdiğimiz ilçe sayısı 11’e çıkacak” diye konuştu.

Keles’te Cuma, Çukur, Sofular ve Ertuğrulgazi mahallelerinde abone bağlantısı için altyapının hazır olduğuna işaret eden Çermikli sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yıltemmuz ayındaki temel atma törenimiz sonrasında Keles’te Bursagaz Müşteri Merkezi’ni de işletmeye almış ve abonelik kabûlüne başlamıştık. Bugün itibarıyla 273 abonemiz doğalgaz kullanabilir durumda. Servis kutusu takılan bin 563 daire ve işyeri, abonelikve gaz kullanımına geçmek için başvuruda bulunarak hemen doğalgaz kullanımına geçebilirler. Diğer yakıt türlerine göre çok daha ekonomik olan, doğa dostu ve konforlu yakıt doğalgazı Kelesli vatandaşlarımızla buluşturuyor olmanın mutluluğunu yaşıyor, yatırımımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz.”

BURSA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:25

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