Frutti Extra Bursaspor - Gaziantep Basketbol: 87-106

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Kaan Büyükçil, Ozan Çakar

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Gabriel Olaseni 20, Allerik Freeman 20, Christopher James Jones Jr. 18, Perry James Jones 12, Tuğberk Gedikli 9, İzzet Türkyılmaz 2, Can Maxim Mutaf 6, Mykal Riley, Tevfik Akdamar, Erbil Eroğlu, Mete Tekçevik

GAZİANTEP BASKETBOL: Orhan Aydın Haciyeva, Andrew Crawford 17, Sarunas Vasiliauskas 19, Jason Rich 19, Ivan Buva 15, İsmail Cem Ulusoy 14, Batuhan Dikmen, Stevan Jelovac 17, Erol Can Çinko, Metehan Akyel 5

1'İNCİ PERİYOT: 24-25

İLK YARI: 46-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-68

5 FAUL: Tuğberk Gedikli (Frutti Extra Bursaspor) Andrew Crawford (Gaziantep Basketbol)ING Basketbol Süper Ligi´nin 10´uncu hafta mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda Gaziantep Basketbol´u ağırladı. Konuk ekip, son bölümlerinde rahat bir maç çıkararak Frutti Extra Bursaspor'u deplasmanda 87-106 yendi. Bu sonucun ardından Gaziantep Basketbol ligde dördüncü galibiyetini elde ederken, Frutti Extra Bursaspor ise dördüncü kez parkeden mağlup ayrıldı.

Maça Allerik Freeman´ın dış atış isabetiyle başlayan Bursa temsilcisi, 3´üncü dakika içerisinde skoru 12-3´e getirdi. Jason Rich´in üst üste basketleriyle ritim bulan Gaziantep ekibi, 11-0´lık seri yakaladı ve Sarunas Vasiliauskas´ın dış atış isabetiyle 14-16 öne geçti. Bu andan itibaren karşılıklı basketler görülürken, bu bölümü Gaziantep Basketbol ilk periyodu 24-25 önde bitirdi.

İkinci periyotta her iki ekip de hücum etkinliği ile ön plana çıkarken, pota altını verimli kullanan konuk takım Stevan Jelovac, Andrew Crawford ile skor avantajını korudu. Frutti Extra Bursaspor´da ise Tuğberk Gedikli ve Gabriel Olaseni´nin iyi oyunuyla sayılar buldu. İki taraf da oyun ritmini kaybetmeyince Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 46-49´luk üstünlükle girdi.

Üçüncü periyot içerisinde üstünlük, iki takım arasında sürekli olarak el değiştirdi. 25´inci dakika içerisinde ev sahibi ekip, 60-55´lik skor üstünlüğü yakalasa da devamında çabuk dönen Gaziantep Basketbol, skoru 60-62´ye getirdi. Stevan Jelovac ve Andrew Crawford yeniden sahneye çıkarken, konuk ekip final periyoduna da 64-68 üstün başladı.

Kader periyodunun başında Jason Rich´in üst üste basketleriyle momentum konuk ekibe geçti. Akabinde Stevan Jelovac´ın dış atış isabetiyle konuk ekip farkı çift hanelere yükseltti (69-80). Rakibini top kayıplarına zorlayan ve yakaladığı hızlı hücumları bulduğu sayılarla cezalandıran Gaziantep Basketbol, maçın son 5 dakikasında rahat bir oyun ortaya koydu. Özellikle dış atış isabetleriyle farkı yükselten konuk ekip, parkeden de 87-106´lık farklı skorla galip ayrıldı.



