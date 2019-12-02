Dostum Oryantiring Takımı ödülle döndü

İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı, Bartın Amasra’da düzenlenen 2. Kademe Oryantiring Türkiye Şampiyonası’na katıldı. Yağmur ve kar altında geçen yarışı yarışmacıların büyük bir kısmı tamamlayamazken, DOSTUM Oryantiring Takımı 16 yaş ve küçük erkekler kategorisinde ödülle döndü.

Oryantiring konusunda farkını ortaya koyan DOSTUM takımı, Bartın’da zor şartlarda geçen 2. Kademe Oryantiring Türkiye Şampiyonası yarışında ter döktü. 16 yaş kategorisinde Sudenaz Külah 2., Aleyna Minden 3. olurken, küçük erkekler kategorisinde Hamza Burak Turna 1., Salih Efe Bayram ise 3. olarak yarışmayı tamamladı. Sporcuların büyük bir bölümünün zorlu şartlar dolayısıyla tamamlayamadığı yarıştan dereceler ile dönen DOSTUM Oryantiring Takımı, bir kez daha deneyimli antrenörlerinin ve takım ruhunun verdiği güç ile başarı elde etti.

Belediye Başkanı Alper Taban, “Takım ruhu ile çalışan ve zorlu şartlarda dahi mücadelesini bırakmayan bir takımımız var. Başarı birlikte iken, takım ruhu halinde iken daha anlamlı, çok daha değerli. Emeği geçen bütün sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

BURSA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:31

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