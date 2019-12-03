Düğünde havaya ateş açıp, davetliyi öldüren magandaya 18 yıl hapis

- BURSA'da, düğünde havaya ateş açarak, davetlilerden Necmi Çelik'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Ramazan Tunç, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, İnegöl ilçesi Dömez Mahallesi'nde geçen yıl 7 Ekim günü meydana geldi. Düğünde davetlilerden bazıları, silahla havaya ateş açtı. Silahlardan çıkan kurşunlardan biri, Necmi Çelik'in (57) başına isabet etti. Ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı Devlet Hastanesi´nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma, düğünün olduğu mahallede inceleme yaptı. Düğünde çekilen görüntülere el koydu. Görüntüleri tek tek inceleyen jandarma, düğünde silahla ateş edenleri tespit etti. Necmi Çelik'in ölümüne neden olan kurşunun, Ramazan Tunç'un silahından çıktığı belirlendi. Tunç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunç'un yargılandığı Ağr Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bir önceki duruşmasında, mütaalasını açıklayan savcı, sanığa 'olası kasıtla adam öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası verilmesini talep etti.

Bugünkü karar duruşmasında ise son savunması sorulan tutuklu sanık, düğünde birçok kişinin ateş ettiğini, kendisinin de silah kullandığını belirterek, maktulün kendi silahından çıkan mermiyle ölmediğini ileri sürdü.

Mahkeme, Ramazan Tunç'u 'adam öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.



BURSA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:32

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