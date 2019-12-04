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Deniz ulaşımına yağış ve fırtına engeli

İHA

Bursa'da etkili olan yağış ve olumsuz hava şartları sebebiyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

Deniz ulaşımına yağış ve fırtına engeli

Bursa'da etkili olan yağış ve olumsuz hava şartları sebebiyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
Marmara Bölgesi'nde etkili yağış ve olumsuz hava koşuları nedeniyle BUDO ve İDO'nun bazı seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Seferlere ilişkin BUDO ve İDO'nun resmi internet sitelerinde açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada olumsuz hava şartlarından dolayı iptal olan seferler şöyle:

BUDO
04.12.2019 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas)  İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
04.12.2019 10:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)  Bursa (Mudanya) 
04.12.2019 13:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)  Bursa (Mudanya) 
04.12.2019 13:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)  Armutlu (İhlas) 
04.12.2019 14:00 tarihindeki Bursa (Mudanya)  İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
04.12.2019 14:25 tarihindeki Armutlu (İhlas)  Bursa (Mudanya
04.12.2019 16:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)  Bursa (Mudanya) 
04.12.2019 18:00 tarihindeki Bursa (Mudanya)  İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
04.12.2019 20:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)  Bursa (Mudanya) 

iDO
04.12.2019 08:30 11:05 BursaArmutluArmutlu Tatil KöyüYenikapıKadıköy
04.12.2019 09:50 11:50 KadıköyYenikapıBursa
04.12.2019 10:30 12:25 BursaYenikapıKadıköy 04.12.2019 10:30 12:25
04.12.2019 18:45 21:45 BostancıYenikapıBandırma

BURSA

04 Aralık 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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