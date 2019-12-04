Osmangazi’ye Özbek kardeş

Osmangazi Belediyesi, Özbekistan’ın Buhâra Belediyesi ile kardeş şehir olma kararı aldı.

Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Kafkaslar’dan Orta Doğu’ya kadar birçok ülkeyle ilişkilerini güçlendiren Osmangazi Belediyesi, kardeş şehirlerine bir yenisini daha ekliyor. Özbekistan Buhâra Ticaret ve Sanayi Odası Bölge Başkanı Vahob Kakhkhorov’un geçtiğimiz günlerde Osmangazi Belediyesi’ne yaptığı ziyarette gündeme gelen iki belediyenin kardeş olması düşüncesi, hazırlanan önerge ile Osmangazi Belediye Meclisi’nde görüşüldü. Osmangazi ve Buhâra arasında sosyal, kültürel, ekonomik ilişkileri geliştirmek, gençlik grupları arasında karşılıklı kültürel ve sportif münasebetler düzenlemek maksadıyla kardeş şehir olunması teklifi, Osmangazi Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste alınan kardeş belediye olma kararının bakanlık tarafından onaylanmasının ardından Osmangazi Belediyesi ile Özbekistan’ın Buhara Belediyesi kardeş şehir olacak.

Osmanlı’nın kurulduğu yer olan Osmangazi’den Ortaya Asya’ya yeni bir kardeşlik köprüsü kuracaklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Tarih boyunca yetiştirdiği ilim ve fikir adamları, sanatçı ve alimleriyle bilinen, onların ardında bıraktığı eserlerle dünyada Türkİslâm mimarîsinin zirveye ulaştığı şehirlerden olan Buhâra, bir dönem İslâm medeniyetinin merkeziydi. Dünyada kubbetül İslâm (İslâm'ın kubbeleri) unvanına sahip 3 şehirden biri olan Buhâra, Türkİslâm medeniyetinde oldukça önemli bir yere sahip. Kurucu şehir Osmangazi olarak tarihî şehir Buhara ile ilişkilerimizi güçlendireceğiz” dedi.

BURSA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:32

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