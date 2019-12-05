Prof. Köse Aspendos’daki kazı çalışmalarını anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Prof. Köse Aspendos’daki kazı çalışmalarını anlattı

İHA

Prof. Köse Aspendos’daki kazı çalışmalarını anlattı

Nilüfer Belediyesi’nin Arkeologlar Derneği Bursa Şubesi ile birlikte düzenlediği "Hakatompedos'dan Kervansaray'a Bir Kentin Gelişimi Aspendos" isimli konferansta konuşan Prof. Dr. Veli Köse, Aspendos antik kenti ve çevresindeki kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Arkeologlar Derneği Bursa Şubesi iş birliğiyle konferans ve eğitim amaçlı toplantılar düzenleyen Nilüfer Belediyesi bu kapsamda "Hakatompedos'dan Kervansaray'a Bir Kentin Gelişimi Aspendos" isimli konferans gerçekleştirdi. Konferansa, Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veli Köse konuşmacı olarak katıldı.
Üniversite öğrencilerinin ilgi gösterdiği konferansı dinleyenler arasında Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız da vardı. Nilüfer Belediyesi Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen konferansta "Hakatompedos'dan Kervansaray'a Bir Kentin Gelişimi Aspendos" başlıklı sunum yapan Prof. Dr. Veli Köse, çalışmalara başlamadan önce Aspendos kentinin yalnızca tiyatrodan ibaret bir kent olarak bilindiğini anlattı. Köse, yapılan çalışmalarla bu algının değiştiğini ve bölgenin Türkiye açısından en önemli turizm bölgelerinden birisi haline geldiğini vurguladı.
Aspendos antik kenti ve çevresinde, kendi başkanlığında sürdürülen kazılar hakkında da bilgi veren Köse, ilk kez 2008'de yüzey araştırması olarak başlayan çalışmaların, Bakanlar Kurulu kararıyla 2014 sezonundan itibaren izinli kazılara dönüştürüldüğünü söyledi. Köse, bu yıl yürütülen kazılarda, iki katlı dükkan kompleksi bulunduğu düşünülen bölgede kazı çalışmalarına yoğunluk verdiklerini anlattı. Aspendos antik kenti ve çevresinde sürdürülen kazı ve rölöve çalışmalarında ortaya çıkarılan 2 bin yıllık dükkan ve yapıların önemine dikkat çeken Prof. Dr. Veli Köse, "Bu dükkanlarda değerli materyallerin satıldığını veya depolandığını, hatta bazılarının ofis olarak kullanılmış olabileceğini düşünüyoruz. Özelikle ünik bir yapı grubunun agoranın hemen yakınında ve tam kent merkezinde olması bunu destekliyor" dedi.
Ayrıca Antik Dönem’den günümüze çeşitli evrelerde yerleşim gören kentin yapılarının farklı dönemlerde farklı işlevlerde kullanıldığına dair tespitlerin de olduğunu aktaran Prof. Dr. Veli Köse, yapılan çalışmalarla birlikte ortaya çıkan tespitleri gelecek nesillere aktarmak adına projelerin geliştirilmesi, koruma önlemlerinin alınması ve müzecilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

BURSA

05 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:33
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ticaret Borsası’ndan Nilüfer’de iş birliği vurgusu
YEREL HABERLER Ticaret Borsası’ndan Nilüfer’de iş birliği vurgusu
Bir kişi senede 400 kilo atık üretiyor Erdem: "Nilüfer’de sıfır atık için çalışma başlatacağız"
YEREL HABERLER Bir kişi senede 400 kilo atık üretiyor Erdem: ...
Nilüfer Belediyesi’nden Altınşehirli kadınlara destek
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi’nden Altınşehirli kadınlara destek
Türk Kahvesi Günü’nde kahve ile resim çizdiler Kahvenin serüveni Fetih Müzesi’nde
YEREL HABERLER Türk Kahvesi Günü’nde kahve ile resim ...
Eşini öldüren kocaya 'iyi hal' indirimiyle müebbet hapis
YEREL HABERLER Eşini öldüren kocaya 'iyi hal' indirimiyle müebbet ...
Bursa’da engellilere temsili kına Bursa’da +1 mutluluk
YEREL HABERLER Bursa’da engellilere temsili kına Bursa’da +1 ...
Bursa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Yıkım için kepçeyi kuş gibi uçurdular Vinçle 8. kata çıkarılan iş makinesiyle kaçak bina yıkıldı İmar barışı oyununu belediye ekipleri bozdu
YEREL HABERLER Yıkım için kepçeyi kuş gibi uçurdular Vinçle 8. kata ...
FETÖ askerî öğrencileri tehdit etmiş
YEREL HABERLER FETÖ askerî öğrencileri tehdit etmiş
Bursa-Ankara yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı Yaralı genç kız göz yaşlarına hakim olmadı
YEREL HABERLER Bursa-Ankara yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı Yaralı ...
İslam Kalkınma Bankası Başkanı’ndan ULUTEK’e iş birliği ziyareti
YEREL HABERLER İslam Kalkınma Bankası Başkanı’ndan ULUTEK’e iş ...
FETÖ itirafçısı: 'Evleneceğiniz zaman bize danışmanız gerekiyor' dediler
YEREL HABERLER FETÖ itirafçısı: 'Evleneceğiniz zaman bize danışmanız ...
Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 4'üncü günde de iz yok (2)
YEREL HABERLER Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 4'üncü günde de iz yok ...
Kendisini ve eşini bıçaklayan oğluna verilen 25 yıl hapis cezasına babadan tepki
YEREL HABERLER Kendisini ve eşini bıçaklayan oğluna verilen 25 yıl ...
Küçük karikatüristlerin büyük başarısı
YEREL HABERLER Küçük karikatüristlerin büyük başarısı
Adliye kavşağı için düğmeye basıldı
YEREL HABERLER Adliye kavşağı için düğmeye basıldı
Anne ve babasını yaralayan sanığa 25 yıl hapis verilmesine tepki
YEREL HABERLER Anne ve babasını yaralayan sanığa 25 yıl hapis ...
Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 4'üncü günde de iz yok
YEREL HABERLER Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 4'üncü günde de iz yok
Yünkül: "Sağlık çalışanları adaletsiz sistemden dolayı döner sermayeden hak ettiğini alamıyor"
YEREL HABERLER Yünkül: "Sağlık çalışanları adaletsiz sistemden ...
Bursa sahillerinde tekne operasyonu
YEREL HABERLER Bursa sahillerinde tekne operasyonu
Metalde anlaşma sağlanamadı
YEREL HABERLER Metalde anlaşma sağlanamadı
Helikopterler Uludağ'da indirme yapıyor Uludağ'da kayıp dağcılar için yürütülen arama faaliyetleri terör operasyonlarını aratmıyor Siirt'ten gelen 2 termal görüşe sahip uçak da gece gündüz arama faaliyetlerine katılıyor
YEREL HABERLER Helikopterler Uludağ'da indirme yapıyor Uludağ'da ...
Reklam için ağaçlara çivi çaktılar Fuar reklamı için ağaçlara çivi çaktılar, Bursa Büyükşehir Zabıta ekipleri harekete geçti
YEREL HABERLER Reklam için ağaçlara çivi çaktılar Fuar reklamı için ...
Kansızlık yaşlıları daha çok etkiliyor
YEREL HABERLER Kansızlık yaşlıları daha çok etkiliyor
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X