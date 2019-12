Ekonominin kahramanları ödüllendirildi TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Türkiye’nin gücüne ve geleceğine inanmalıyız" "Tarihin akışının uzadığı günlerden geçiyoruz. Dünyanın yeniden şekilleneceği durumun başındayız. Türkiye en önemli aktörlerden biri olacak"

Bursa’da TBMM Mustafa Şentop’un katıldığı törende ekonomiye değer katanlar ödüllendirildi. Dünyanın yeniden şekilleneceği durumun başında olduklarını dile getiren Şentop, Türkiye’nin en önemli aktörlerden biri olacağını söyledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 46’ncısı düzenlenen ekonomiye değer katanlar ödül töreni, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’un katılımıyla gerçekleşti. Bu yıl 46. kez organize edilen programda, başarılı iş adamları ve firmalar ödüllerini TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un elinden aldı. Oda hizmet binasında düzenlenen ödül töreninde 7 ayrı kategoride 60’tan fazla ödül sahiplerini buldu. Törene katılan TFF Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de firmalara ödül verdi.

“Tarihimize kaynaklık ederek Osmanlı için kurucu değer eden bu şehirde ekonomimize değer katan çok sayıda iş insanımızın bulunması önemlidir” diyen Şentop, “Girişimcilerimizin tamamını tebrik ederim. Hepimiz sorumluluk sahibi insanlarız. Geceye gelen bütün kardeşlerimizin görevleri var. Her birimizin ürettiği artı değerler ülkemizin ortak hasılatının değeri oluyor. Ben vatanını, milletini en çok seven kişinin görevini en iyi yapan kişi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten herkes işini iyi yapsa nasıl sorun yaşayabiliriz. Üstlendiğimiz sorumluluklar bizim onurumuzdur. Biz biraz hızlı milletiz. Ama istikrarı sabırla aynı noktayı vurmuyoruz. Zamanın ruhu diye bir şey var, ama işin de ruhu var” dedi.

Ülkemize saldırıların hepsi millete ve ülkeye karşı yapıldığını dile getiren Şentop, “Arkasındakiler arsızca susmaya devam etsinler. Bu millet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde cevabını veriyor, vermeye devam edecektir. Haksızlığa karşı çıkma ve zayıflıktan yana olma durumları bugünde işlemektedir. Türkiye, Türkiye’den büyüktür. Bu gerçeği Türkiye dışına çıkınca daha iyi anlıyorlar. Her yerde bir huzursuzluk, kaotik ortam var. NATO, toplantısını izlediniz. Liderimiz Erdoğan, gerçekleri zirvede eksiksiz yansıttı” açıklamasını yaptı.

İnsanlık tarihinde çok önemli dönüm noktaları olduğuna değinen Şentop, şu açıklamayı yaptı:

“Çok basit olarak, aletlerle tarım yapılmaya başlanmasından sonra bir tarım devrimi gerçekleşmiştir. Bu siyasi ve ekonomik yapıları etkilemiştir. Sanayi devremi ile beraber ekonomik ve siyasi krizlerle imparatorlukla sona ermiştir. 20. yüzyılın son çeyreğinden sonra bilgi, teknoloji çağı yaşanıyor. Küreselleşme dediğimizde bir çok şeyi küreselleştiğini görüyoruz. Bugün dünyanın her hangi bir yerinde gerçekleşen olay herkes tarafından biliniyor, takip ediliyor.”



“Türkiye kendisini yeniden inşa etmesi gerekiyordu”

"Yeni bir dünyanın başlangıcındayız” diyen Şentop, “Bu dönemde Türkiye’nin kendini yeniden inşa etmesi gerekiyordu. Türkiye Hükümet Sistemini bu yönde yaptı. Üzerinden daha 1.5 yıl geçti. Sadece kanun değişiklikleri ile sistem oluşamaz. Türkiye’nin çok kısa zamana ihtiyacı var. Buda zaruretti. Dünyada da benzer anlayışlar var. Parlamenter sistemde örnek gösterilen Hollanda vardı. Ama Hollanda son seçimden sonra uzun süre hükümet kuramadı. Almanya’da bu sıkıntıyı yaşadı. Bu hükümet sistemi eski. Milletin, halkın doğrudan hükümetin seçmesine olanak vermiyor. Parlamentoyu seçiyorsunuz, hükümet oradan çıkıyor. Dışarıdan parlamento içerisine müdahale edildiği zaman hükümetler düşüyor.”



“Türkiye genç bir nüfusa sahip”

Demokratik dengelerin dünyada çok değiştiğini dile getiren Şentop, “1750 yılından 1950 yılına kadar nüfus dengesi statik. Bu yıllarda dünya nüfusunun yüzde 20’si Avrupa’da yaşıyor. Arkasından Avrupa’da sanayi devrimi, modern çağ gerçekleşiyor. Yüzde 9 ile 13 arası Afrika’da yaşıyor. Yüzde 55’i Asya’da yaşıyor. 1950’den günümüze geldiğimizde Avrupa’da dünya nüfusunun yüzde 10’u yaşıyor. Buna karşılık Afrika yüzde 20, Asya yüzde 50 ile 55 arasında gidiyor. Önümüzdeki 50 yılda Avrupa yüzde 5’e düşecek. Afrika yüzde 40’lara çıkacak ve Asya yüzde 40’lara ineceği öngörülüyor. Nüfus, dengesi değişikliği bütün coğrafyaları etkileyecek. Bütün insanlığın huzuru, bütün insanlığın huzur içerisinde yaşamasına bağlı. Bu anlayışa dünya, kanlı bir yüzyıllardan sonra gelmek zorunda. Yeni bir dünya düzenine doğru yol alıyoruz. 50 yıl sonra dünyada hangi ülkelerin esamesi okunacak. Türkiye, bu isimlerin arasında sayılıyor. Türkiye, genç bir nüfusa sahip. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her zaman söylüyor, en az 3 çocuğun çok büyük önemi var. Avrupa yüzde 5’e düştükten sonra mevcut durumunu sürdürmek için genç dinamik nüfusa ihtiyacı var” açıklamasında bulundu.



“Ümitsizliğe düşmeden, vazifemizi doğru şekilde yaparak Türkiye’yi büyüteceğiz”

Türkiye’nin ekonomisinin, dünyanın güçlü ekonomileri arasında olduğunu vurgulayan Şentop, “İçimizde yaşanan günlerinin sıkıntılarını, olumsuzluklarını geleceğe bakarak çökertmeliyiz. Bunların üstesinden geleceğiz. Türkiye’nin gücüne ve geleceğine inanmalıyız. Tarihin akışının uzadığı günlerden geçiyoruz. Dünyanın yeniden şekilleneceği durumun başındayız. Türkiye en önemli aktörlerden biri olacak. Ümitsizliğe düşmeden, vazifemizi doğru şekilde yaparak Türkiye’yi büyüteceğiz. Bu yürüyüşümüzden her birimizin kendi sahasında attığımız adımlar tartışılmaz. Ekonomik olarak küçülmemizi isteyenler, kendileri küçülecekler. Parçalanmamızı bekleyenler, edebiyata kadar bekleyeceklerdir. Yalnız Anadolu’daki köklerimiz değil Asya, Afrika ve Avrupa’daki izlerimiz dostlarımızı sevindirecek, düşmanlarımızı kahredecektir. Mazi ve istikbal bizim emanetimizdir. Bunları gençlerimizin kollarına bırakmak asli görevimizdir” şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Her alan büyüyen bir ülke haline geldik. Tüm bunları son yıllarda maruz kaldığımız saldırılara, ayağımıza takılan çelmelere, kurulan tuzaklara ve ihanet çemberine rağmen gerçekleştirdik. Bizde Bursa olarak aktif şekilde büyümeye destek veriyoruz. Sanayimiz çok güçlü. Toplam 23.5 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahibiz. Önümüzdeki süreçte de zor koşullara rağmen birlik ve beraberlikten ödün vermeden önemli başarılar kazanacaksınız” diye konuştu.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Her yıl yeni bir coşku ve heyecanla gerçekleştirmekte olduğumuz ödül törenimizi bu yıl 46. kez düzenliyoruz. Dünya ticaretinde artan korumacılık politikaları ve değişen dengelerin etkisiyle son 10 yılın en düşük büyüme performansını geride bırakıyoruz. Öncelikle Bursa’mızın ve ülkemizin üretim gücü olan yerli ve milli hedeflerimiz doğrultusunda azimli çalışan, yüksek miktarda vergi ödeyen, ihracat hedeflerimize liderlik yapan girişimcilerimizi kutluyorum. Gelecek hedeflerimize emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Karşılaştığımız her bir zorluk bizim için sıçramanın vesilesi oldu” dedi.

