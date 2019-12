Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, engellilerin hayalini gerçekleştirdi

-

Bursa´da bulunan Grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, engelliler haftası dolayısıyla iki engellinin hayalini gerçekleştirdi. Bursa 1'inci Amatör Lig'de mücadele eden Arabayatağı Spor Kulübü'nde düzenlenen anlamlı gecede konuşan Milli güreşçi Rıza Kayaalp, sadece engelliler haftasında değil, her gün engelli vatandaşların yanında olduğunu belirterek, "Engelli birçok sporcu arkadaşımız var. Hepside birbirinden başarılılar. Spor dallarında dünya çapında aldıkları dereceler ülkemizi mutlu ediyor" dedi.

Grekoromen stilde dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp, Arabayatağı Spor Kulübü'nde düzenlenen engelliler gecesine katıldı. Kulübün tesislerinde Arabayatağı Spor Kulübü Başkanı Süleyman Durak, Arabayatağı Spor Basın Sorumlusu Avukat Engin Kara ve yöneticiler ile taraftarlarla birlikte havai fişeklerle karşılanan Rıza Kalaalp, hayranı olan engelli Bülent Mısırlı (55) özlemini yerine getirdi. Kayaalp, daha sonra geçirdiği trafik kazasında belden aşağısı özürlü kalan Vasıf Solmaz'a (30) kulüp tarafından alınan akülü engelli aracı teslim etti.

Vasıf Solmaz´ın hayali akülü araba, Behçet Mısırlı´nın da hayalinin dünya şampiyonu ile bir araya olduğunu söyleyen Başkan Süleyman Durak, konuşmasında, "Şampiyonumuzun bundan haberi yoktu. Her iki tarafa sürpriz oldu. Bundan dolayı Dünya Şampiyonumuz Rıza Kayaalp´e teşekkür ediyorum. Yabancı futbolcu geliyor havaalanında karşılanıyor. Biz ülkemize dünya ve Avrupa şampiyonluğu kazandıran sporcularımıza sahip çıkmalıyız. Onlar bizim bayrağımızı göklerden aşağıya indirmiyor. Bundan dolayı evlatlarımıza sahip çıkalım" dedi.

RIZA KAYAALP: "ENGELLİLERİMİZ HAYATLA BARIŞIK OLMALILAR"

Bir yıl önce Bursa´ya geldiğinde Arabayatağı Spor Kulübü'nü ziyaret ettiğini ifade eden Rıza Kayalap, "Buraya geldikten sonra 4'üncü dünya şampiyonluğuma kavuştum. Burası bana uğurlu geldi. Dünya şampiyonun üzerinden üç ay geçti. Sizler beni unutmadığınız için teşekkür ediyorum. Böyle bir karşılanmak sporcular için en büyük ödül olduğunu düşünüyorum" dedi.

Her zaman engelliler birlikte olmak istediğini, bu nedenle engelli komşunun bulun özel okulla her yıl gittiğini ifade eden Kayaalp, "İnsanın vücudu engelli olabilir ama, önemli olan hayatla barış olmak. Normal insan gibi yaşayabilmek hedefleri olmalı. Mesela kaldırımda bile onlar için özel şeritlerin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu nedenle insanların araçlarını bu güzergahların üzerine koymamalarını ve dikkatli park etmelerini istiyorum. Birçok engelli sporcumuz var. Onlar spor dallarında başarılara imza atıyorlar. Ülkemizi düzenlenen spor müsabakalarında en iyi şekilde temsil ederek, ülkemizin gururları oluyorlar" şeklinde konuştu. Daha sonra milli sporcuya hediyeler verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Rıza Kayaalp'in açıklamaları

-Detaylar

BURSA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:45

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.