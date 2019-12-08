Topuklu Terlik Süt Yapar'a Bursalılardan tam puan

Yazar Figen Şakacı’nın Pala Hayriye romanındaki Pişti hikayesinden uyarlanan ‘Topuklu Terlik Süt Yapar’ oyunu ilk kez Bursalı tiyatroseverlerle buluştu. Salonu tıklım tıklım dolduran Bursalılar, gösteriye tam puan verdi.

Kadınlık ve erkeklik, annelik ve kadınlık, aşk ve ilişki, toplumsal roller ve bireysel özgürlükler konularını ironik bir şekilde inceleyen Topuklu Terlik Süt Yapar isimli tiyatro oyunu İstanbul’un ardından ilk kez Bursa’da sergilendi. Yazar Figen Şakacı’nın Pala Hayriye romanındaki Pişti hikayesinden uyarlanan ve Altuğ Görgü’nün yönettiği oyun, Podyum Sanat Mahal ve Şogen Film ortak projesi ile Bursalıların beğenisine sunuldu. İrem Altuğ, Nilgün Türksever, Atilla Can Çelebi, Murat Liman, Altuğ Görgü ve Özlem Toptaş’ın muhteşem performansları ve oyunculukları ile hayat verdiği ‘Topuklu Terlik Süt Yapar’ oyununun finali izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

BURSA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:36

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