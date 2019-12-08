Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

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– BursaAnkara yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, BursaAnkara yolu Şehitler Mahallesi kavşağında meydana geldi. Bursa'ya doğru seyir halinde olan Sultan T. idaresindeki 11 DV 064 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan ağaca çarparak ancak durabildi. Kazada araç sürücü yaralandı. Yaralı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

BURSA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:36

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