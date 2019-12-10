Sevgilisini yaralayan sanık, tahliye kararına karşın cezaevinden çıkamayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sevgilisini yaralayan sanık, tahliye kararına karşın cezaevinden çıkamayacak

DHA

BURSA'da, tartıştığı sevgilisi Aslı Çıkıkçı'yı (26) bacağından pompalı tüfekle vurarak yaraladığı iddiasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Ahmet Kara (34), 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 3 ay, 'silahla tehdit' suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 12 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin kararla birlikte tahliyesine karar verdiği Kara, farklı suçlardan bulunan kesinleşmiş toplamda 18 yıl 11 ay cezası daha olduğu için cezaevine geri götürüldü. Kara'nın infaz süresi 11 Eylül 2028'de sona erecek.

BURSA'da, tartıştığı sevgilisi Aslı Çıkıkçı'yı (26) bacağından pompalı tüfekle vurarak yaraladığı iddiasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Ahmet Kara (34), 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 3 ay, 'silahla tehdit' suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 12 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin kararla birlikte tahliyesine karar verdiği Kara, farklı suçlardan bulunan kesinleşmiş toplamda 18 yıl 11 ay cezası daha olduğu için cezaevine geri götürüldü. Kara'nın infaz süresi 11 Eylül 2028'de sona erecek.
Olay, geçen yılın Şubat ayında, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Gemlik Yarı Açık Cezaevi'nden izinli çıkan, evli ve 1 çocuk babası Ahmet Kara, 2,5 yıldır birlikte olduğu Aslı Çıkıkçı'yı konuşmak amacıyla otomobiliyle evinden alarak, Canbazlar Mahallesi'ne götürdü. Çıkıkçı'ya kendisini aldatıp, aldatmadığını sordu. İkili aradında tartışma çıktı. Kara, bu sırada pompalı tüfeğini alıp, Çıkıkçı'yı sol bacağından vurdu. Kanlar içinde kalan genç kadını hastaneye götürdü. Kara, Çıkıkçı'nın ifadesi üzerine gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Kara, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahmet Kara hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
'ÖLDÜRMEK İSTESEM BAŞINDAN VURURDUM'
Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Ahmet Kara hazır bulundu. Taraflar avukatlarının da katıldığı duruşmaya  Aslı Çıkıkçı gelmedi. Kara son savunmasında, "Aslı'yı resmi olmasa da karım gibi görüyordum. Bir günlük açığımı dahi onun için yaktım. Ben onu öldürmek isteseydim pompalı tüfekle bacağından değil başından vurur öldürürdüm. Bu durum dahi benim onu öldürme kastı ile hareket etmediğimi gösterir. Bu olayı yaptıktan 3 saniye sonra pişmanlığını yaşadım. Ölmesin, diye her şeyi yaptım. Tahliyemi istiyorum. Pişmanım" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığın pişmanlık göstermediğini belirterek, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.
ÖNCE İNDİRİMLİ CEZA SONRA TAHLİYE
Mahkeme heyeti, 'Aslı Çıkıkçı'nın bacağından pompalı tüfekle vurulmasıyla kemik kırılması, organlarından birinin işlevini yitirmesi ve eylemin silahla gerçekleştirilmesi' nedeniyle sanığı 13 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Ceza, 'iyi hal' indirimiyle 11 yıl 3 aya indirildi. 'Silahla tehdit' suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Böylelikle Kara'ya verilen ceza, 12 yıl 11 ay hapis cezası oldu. Mahkeme, tutukluluğun tedbir niteliğinde olduğunu ve tutuklamadan elde edilmek istenen amaca ulaşıldığını bildirerek, sanığı tahliye etti.
CEZAEVİNDE TUTUKLULUĞU SÜRÜYOR
Kara, farklı suçlardan bulunan kesinleşmiş 18 yıl 11 ay cezası nedeniyle cezaevine geri götürüldü. Kara'nın bu cezalarının infaz süresi 11 Eylül 2028'de sona erecek.

BURSA

10 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:08
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayıp dağcılara ait olduğu düşünülen baton bulundu
YEREL HABERLER Kayıp dağcılara ait olduğu düşünülen baton bulundu
Çocukların mutluluğuna beton döktüler Çocuk parkına çirkin saldırı
YEREL HABERLER Çocukların mutluluğuna beton döktüler Çocuk parkına ...
MHP'li Kalkancı'dan 'cemevi' açıklaması
YEREL HABERLER MHP'li Kalkancı'dan 'cemevi' açıklaması
Abi kardeş kavgasında kan aktı
YEREL HABERLER Abi kardeş kavgasında kan aktı
Ev sahibi kapıyı açmadı ekipler çatıdan atladı Kaçak çatı katı yıkıldı
YEREL HABERLER Ev sahibi kapıyı açmadı ekipler çatıdan atladı Kaçak ...
Gemlik Belediyesi’nden metruk bina temizliği
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi’nden metruk bina temizliği
Osmangazili kulaçtan bronz madalya
YEREL HABERLER Osmangazili kulaçtan bronz madalya
Türk Kızılay Bursa'dan Kelesli öğrencilere anlamlı sürpriz
YEREL HABERLER Türk Kızılay Bursa'dan Kelesli öğrencilere anlamlı ...
Tarihi Kayhan Çarşısı yeniden ayağa kalktı
YEREL HABERLER Tarihi Kayhan Çarşısı yeniden ayağa kalktı
Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı şampiyonluk yolunda
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı şampiyonluk ...
Büyükşehir’in gençleri Türkiye Şampiyonası’nda
YEREL HABERLER Büyükşehir’in gençleri Türkiye Şampiyonası’nda
Ortak aklın adresi ‘Bursa Kent Konseyi’
YEREL HABERLER Ortak aklın adresi ‘Bursa Kent Konseyi’
Montun bulunduğu alana helikopterle bırakılan 40 kişi, kayıp dağcıları arıyor
YEREL HABERLER Montun bulunduğu alana helikopterle bırakılan 40 ...
Miniklerden Başkan Yılmaz'a ziyaret Başkan Yılmaz: "Çocuk yetiştirmek bir ülkenin geleceğine yapılacak en büyük yatırım"
YEREL HABERLER Miniklerden Başkan Yılmaz'a ziyaret Başkan Yılmaz: ...
Kalp krizi kapıyı çalmadan önlem alın
YEREL HABERLER Kalp krizi kapıyı çalmadan önlem alın
Kayıp dağcıları aramak için 40 kişilik özel tim helikopterle bölgeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kayıp dağcıları aramak için 40 kişilik özel tim ...
İl Tarım Müdürü Aygün’den Başkan Aydın’a Ziyaret
YEREL HABERLER İl Tarım Müdürü Aygün’den Başkan Aydın’a Ziyaret
Bursa Uludağ Üniversitesi ile Tofaş arasında ‘yazılım’ işbirliği
YEREL HABERLER Bursa Uludağ Üniversitesi ile Tofaş arasında ...
Bursa'dan dünyanın vicdanına seslendiler
YEREL HABERLER Bursa'dan dünyanın vicdanına seslendiler
Yemek ararken başı tenekeye sıkıştı
YEREL HABERLER Yemek ararken başı tenekeye sıkıştı
Üniversiteli öğrenciler engelli arkadaşları için `Dalmak Özgürlüktür´ diyecek
YEREL HABERLER Üniversiteli öğrenciler engelli arkadaşları için ...
Arama çalışmaları 9'uncu gününde hız kesmeden devam ediyor Uludağ'daki kayıp dağcıları arama kurtarma çalışmaları montun bulunduğu bölgede yoğun şekilde devam ediyor
YEREL HABERLER Arama çalışmaları 9'uncu gününde hız kesmeden devam ...
Büyükşehir ile adım adım doğan yürüyüşü
YEREL HABERLER Büyükşehir ile adım adım doğan yürüyüşü
Olimpiyat vizesi alan Hatice Kübra'ya coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Olimpiyat vizesi alan Hatice Kübra'ya coşkulu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X