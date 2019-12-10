Sevgilisini yaralayan sanık, tahliye kararına karşın cezaevinden çıkamayacak

BURSA'da, tartıştığı sevgilisi Aslı Çıkıkçı'yı (26) bacağından pompalı tüfekle vurarak yaraladığı iddiasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Ahmet Kara (34), 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 3 ay, 'silahla tehdit' suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 12 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin kararla birlikte tahliyesine karar verdiği Kara, farklı suçlardan bulunan kesinleşmiş toplamda 18 yıl 11 ay cezası daha olduğu için cezaevine geri götürüldü. Kara'nın infaz süresi 11 Eylül 2028'de sona erecek.

Olay, geçen yılın Şubat ayında, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Gemlik Yarı Açık Cezaevi'nden izinli çıkan, evli ve 1 çocuk babası Ahmet Kara, 2,5 yıldır birlikte olduğu Aslı Çıkıkçı'yı konuşmak amacıyla otomobiliyle evinden alarak, Canbazlar Mahallesi'ne götürdü. Çıkıkçı'ya kendisini aldatıp, aldatmadığını sordu. İkili aradında tartışma çıktı. Kara, bu sırada pompalı tüfeğini alıp, Çıkıkçı'yı sol bacağından vurdu. Kanlar içinde kalan genç kadını hastaneye götürdü. Kara, Çıkıkçı'nın ifadesi üzerine gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Kara, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahmet Kara hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'ÖLDÜRMEK İSTESEM BAŞINDAN VURURDUM'

Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Ahmet Kara hazır bulundu. Taraflar avukatlarının da katıldığı duruşmaya Aslı Çıkıkçı gelmedi. Kara son savunmasında, "Aslı'yı resmi olmasa da karım gibi görüyordum. Bir günlük açığımı dahi onun için yaktım. Ben onu öldürmek isteseydim pompalı tüfekle bacağından değil başından vurur öldürürdüm. Bu durum dahi benim onu öldürme kastı ile hareket etmediğimi gösterir. Bu olayı yaptıktan 3 saniye sonra pişmanlığını yaşadım. Ölmesin, diye her şeyi yaptım. Tahliyemi istiyorum. Pişmanım" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığın pişmanlık göstermediğini belirterek, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

ÖNCE İNDİRİMLİ CEZA SONRA TAHLİYE

Mahkeme heyeti, 'Aslı Çıkıkçı'nın bacağından pompalı tüfekle vurulmasıyla kemik kırılması, organlarından birinin işlevini yitirmesi ve eylemin silahla gerçekleştirilmesi' nedeniyle sanığı 13 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Ceza, 'iyi hal' indirimiyle 11 yıl 3 aya indirildi. 'Silahla tehdit' suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Böylelikle Kara'ya verilen ceza, 12 yıl 11 ay hapis cezası oldu. Mahkeme, tutukluluğun tedbir niteliğinde olduğunu ve tutuklamadan elde edilmek istenen amaca ulaşıldığını bildirerek, sanığı tahliye etti.

CEZAEVİNDE TUTUKLULUĞU SÜRÜYOR

Kara, farklı suçlardan bulunan kesinleşmiş 18 yıl 11 ay cezası nedeniyle cezaevine geri götürüldü. Kara'nın bu cezalarının infaz süresi 11 Eylül 2028'de sona erecek.



BURSA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:37

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