Kızılay iyiliği paylaştı

Türk Kızılay Bursa Şubesi, eğitime desteğini sürdürüyor.

Türk Kızılay Bursa Şubesi, dağ ilçelerine destek çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda başlatılan öğrencilere kırtasiye ve giysi malzemeleri hediye edilmesi çalışmaları çerçevesinde Türk Kızılay Bursa Şube yöneticileri ve gönüllüleri bu hafta da Harmancık ilçesini ziyaret etti. Hayırseverlerin bağışladıkları giysi ve kırtasiye malzemelerini Harmancık ve mahallelerinde bulunan ilköğretim seviyesindeki dört okulda eğitim gören 516 öğrenciye ulaştıran Türk Kızılay Bursa yönetici ve gönüllüleri, aynı zamanda ilçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere de ulaşarak yardımda bulundu. Program kapsamında Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş ve Harmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Tufan’ı da ziyaret eden Türk Kızılay yöneticileri çalışmalarını anlattı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, hayırseverlerin bağışları vasıtası ile yüzleri güldürmeye devam ettiklerini belirtti. Harmancık’ta bulunan 4 ilköğretim okulunda eğitim gören anaokulu ve ilköğretim seviyesindeki 516 öğrencilerin hepsine ulaşarak hediyelerini teslim ettiklerini ifade eden Gürkan, bütün Türk Kızılay bağışçılarına ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, eğitime desteklerinin süreceğini söyledi.

BURSA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:43

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