(Özel) Vatandaşlar bilinçlensin diye kapı kapı gezip afiş astılar Liseli öğrenciler ilçedeki vatandaşları astıkları afişlerle bilgi sahibi yapıyor

Bursa'da çocuk gelişimi bölümü öğrencileri, kapı kapı gezip astıkları afişlerle vatandaşları bilinçlendiriyor.

Keles Çok Programlı Lisesi Çocuk Gelişimi öğrencileri hem okuyor, hem de bölümlerinde hazırladıkları afişlerle çocuk gelişimiyle alakalı ilçedeki vatandaşları bilgi sahibi yapıyor. Okulda derslerinde gördükleri bilgileri afişlere basan öğrenciler, ilçedeki kamu kurumlarını tek tek gezerek, kurumların birçok noktasına her biri çocuk gelişimiyle alakalı bilgiler içeren afişler asıyor. Her afişte farklı bir bilgi yazarken, öğrenciler vatandaşların bilinçlenmesine katkı sağlamış oluyor. Öğrenciler, ilçede anne ve babaların daha sağlıklı ve bilgili çocuklar yetiştirmesi için bu afişleri her ay değiştiriyor.

Öğrencilerin yaptığı projeyle ilgili bilgi veren Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Doğan Akkaya, "Yaptıkları projelerle birçok başarılı işe imza atan öğrencilerimiz bir sosyal sorumluluk projesiyle daha herkesin takdirini kazandı. Yeni projemizde anne ve babalara çocuklar hakkında bilgiler verebilmek için resmi kurumlara afişleri asıyoruz. Bu afişler sayesinde ilçedeki vatandaşlar çocuk gelişimi konusunda bilgileniyor" dedi.

Çocuk Gelişimi Öğretmeni Öznur Hınçer ise, "Sınıfımızda çocuk gelişimine yönelik işlediğimiz bazı dersleri teorik, bazılarını da pratik yaparak yapmaktayız. Bu dersler kapsamında ilçede bulunan vatandaşlara çocuk gelişimi hakkında bilgi vermek istedik. Bu bilgileri de ilçedeki kamu kurumlarına astığımız afişlerle verdik. Her ay gidip bu afişlerdeki bilgileri değiştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Çocuk gelişimi öğrencileri de, "Öğrendiğimiz bilgileri başka kimselere de aktarıyoruz. Hazırladığımız afişlere bilgiler yazarak ilçenin farklı noktasındaki kamu kurumlarının girişlerine asıyoruz. Bu şekilde ilçemizdeki vatandaşları bilinçlendirmiş oluyoruz" diye konuştular.

