"Akide Şekeri" Kestellilerden büyük beğeni aldı

Bursa Devlet Tiyatrosu, ‘Akide Şekeri’ adlı tiyatro oyununun Kestel ilçesinde sahneledi. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 2020 yılında da kültür sanatla iç içe olacaklarını söyledi.

Komik durumların geçtiği bir aşk hikayesini konu alan ‘Akide Şekeri’, Bursa Devlet Tiyatrosunun oyuncuları tarafından Kestel’de sergilendi. Kestel Kültür Merkezi’ni dolduran vatandaşlar, oyunu ve oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı. Gencinden yaşlısına herkesin akın ettiği tiyatro salonunun dolmasını memnuniyetle karşılayan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, “2019 yılının son faaliyetindeyiz. Çok ilgi var. Bu bizleri çok heyecanlandırıyor. Yeni yılda da çok güzel programlarla hemşerilerimizin karşısında olacağız. Kestel’de 400 ve bin kişilik olmak üzere 2 tane salonumuz var. Biz genelde bin kişiliği kullanıyoruz. Bu salonlar her kültürel faaliyette böyle dolacak” dedi.

Vatandaşların 2020 yılını kutlayan Tanır, “2019’da başlamış olduğumuz çalışmalar tüm hızıyla devam edecek. En güzel örneklerin sergilendiği yerel veya ulusal faaliytelere imza atacağız” diye konuştu.

BURSA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:54

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.