Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 01:35 Güncelleme: 24.03.2024 - 01:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaza, Saat 19.00 sıralarında Akhisar mahallesi 217'nci sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde seyreden sürücü Faruk B. (37) yönetimindeki 16 BGZ 405 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücü Davut T. (34) yönetimindeki 16 BCB 309 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller metrelerce savruldu. Kazada sürücüler ile 16 BGZ 405 plakalı otomobildeki Samet Ö. (17), Elif B. (18), Hanife B.(30), Kübra Nisa B. (2) ve Kerem B. (4), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte avukat kıskıvrak yakalandı
        Sahte avukat kıskıvrak yakalandı
        İklim değişikliğine dikkat çektiler! 1 saatlik karanlık
        İklim değişikliğine dikkat çektiler! 1 saatlik karanlık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çocukların kavgası büyüklere sıçradı
        Çocukların kavgası büyüklere sıçradı
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
        Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
        Meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
        Meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
        Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Safranbolu Sakin Şehirler Ağı'na dahil oldu
        Safranbolu Sakin Şehirler Ağı'na dahil oldu
        Balkonu çöken bina tahliye edilecek
        Balkonu çöken bina tahliye edilecek
        Cezaevinden çıktı, ablasını rehin aldı
        Cezaevinden çıktı, ablasını rehin aldı
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar

        Benzer Haberler

        Bursa'da bir genç meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
        Bursa'da bir genç meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
        Bakan Yerlikaya: Terör örgütlerinin nefesini kesiyoruz (2)
        Bakan Yerlikaya: Terör örgütlerinin nefesini kesiyoruz (2)
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bursa'da iftar programında konuştu:
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bursa'da iftar programında konuştu:
        Bursa'da firari hükümlü rezidansta 3 sahte kimlikle yakalandı
        Bursa'da firari hükümlü rezidansta 3 sahte kimlikle yakalandı
        Bursa'da kendisini rehin alan kardeşinin elinden kurtulan kadın hastaneye k...
        Bursa'da kendisini rehin alan kardeşinin elinden kurtulan kadın hastaneye k...
        Cezaevinden izinli çıktı, ablasını bıçakla rehin aldı
        Cezaevinden izinli çıktı, ablasını bıçakla rehin aldı