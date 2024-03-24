Otomobille motosikletin çarpışması kamerada; 4 kişi yaralandı, yol kenarındaki kadın şans eseri kurtuldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralanırken, yol kenarında yürüyen bir kadın ise şans eseri kurtuldu, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yusuf K. (23) yönetimindeki 10 CFJ 04 plakalı motosiklet, dönüş yapan sürücü Tasin K. (53) yönetimindeki 16 AYT 453 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kaldırıma da çarpan motosikletteki sürücü ve arkasındaki arkadaşı Kerman T. (24) havalanarak metrelerce sürüklenirken, yol kenarında yürüyen bir kadın ise şans eseri kurtuldu. Kazada, motosikletteki 2 kişi ile otomobildeki yolcu Libas K. (51) ve Yemenhanım K. (61), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.