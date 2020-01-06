İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Hava muhalefeti dolayısıyla Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) tüm seferleri iptal ederken ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nden de (İDO) bazı seferlerin iptal olduğu açıklandı.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal olan seferleri:

07.00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)

13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)

13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Armutlu (İhlas)

14.00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14.25 Armutlu (İhlas) Bursa (Mudanya)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)

18.00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

20.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)



İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal ettiği seferler:

07.45 BandırmaYenikapıBostancı

08.10 KadıköyYenikapıBursa

08.30 BursaArmutluArmutlu Tatil KöyüYenikapıKadıköy

09.50 KadıköyYenikapıBursa

10.30 BursaYenikapıKadıköy

BURSA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 17:59

YATSI 19:24

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