İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Hava muhalefeti dolayısıyla Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) tüm seferleri iptal ederken ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nden de (İDO) bazı seferlerin iptal olduğu açıklandı.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal olan seferleri:
07.00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)
13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)
13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Armutlu (İhlas)
14.00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
14.25 Armutlu (İhlas) Bursa (Mudanya)
16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)
18.00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
20.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal ettiği seferler:
07.45 BandırmaYenikapıBostancı
08.10 KadıköyYenikapıBursa
08.30 BursaArmutluArmutlu Tatil KöyüYenikapıKadıköy
09.50 KadıköyYenikapıBursa
10.30 BursaYenikapıKadıköy
BURSA
06 Ocak 2020 Pazartesi
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