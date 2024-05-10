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        Bursa'da tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 03:32 Güncelleme: 10.05.2024 - 03:32
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        Bursa'da tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi
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        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Bursa Çevre Yolu, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda, İlhan Ulaş (43) idaresindeki 16 BCF 149 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre arıza yaptığı için yolda duran M.P. (24) yönetimindeki 47 PL 445 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, tırın dorsesinin altında kalan aracın sürücüsünün öldüğünü tespit etti.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, trafiğin tek şeritten kontrollü olarak akmasını sağladı.

        İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Olayın ardından tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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