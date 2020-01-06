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İki hafta sonra kara kışta sokakta kalacaklar

İHA

İki hafta sonra kara kışta sokakta kalacaklar

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, 20092014 yılları arasında AK Parti'den belediye başkanlığı yapan Hasan Aktürk'ün Roman vatandaşlara tahsis ettiği konteynırlarda yaşayan insanların Mudanya Belediyesi tarafından iki hafta içinde barakalarını tahliye etmeleri istendi.
Mudanya Belediyesi’nin Yıldıztepe projesi sebebiyle minibüs durağı Halitpaşa Mahallesi Karanlıkdere mevkiine taşınacak. Minibüs durağının konulacağı Karanlıkdere’de bulunan konteynır ve barakalarda yaşayanlara ise bölgeyi terk etmeleri için iki hafta mühlet verildi. Maddî imkânsızlıklar içinde olan evsiz vatandaşlar, dondurucu soğukta ne yapacaklarını, nereye gideceklerini bilemiyor.
Yaptığı derme çatma barakasında zor şartlar altında yaşayan ve ayakkabı boyacılığı ile çöplerden hurda toplayarak geçimini sağlayan Metin Taşoğlu, kara kışta gidecek yeri olmadığını söyledi. Yetkililerden bir konteynır isteyen Taşoğlu, "Hayat hayat değil, ama ne yapalım garibanız işte" diyerek yetkililerin kendisine yardım eli uzatmasını bekliyor.
Aynı alanda bulunan konteynırlara dört ay önce çaresizlik sebebiyle üç küçük çocuğuyla sığınmak zorunda kalan Azerbaycanlı Vefa Hasanova ise, 1997 yılında Türkiye'ye geldiğini, önce güzel bir hayatı olduğunu, fakat zaman içinde yoksul duruma düştüğünü anlattı. Hasanoğlu, Emek'teki evinin kira ve faturalarını ödemesine rağmen ev sahibinin akrabam gelecek diyerek evden çıkardığını ve kiraların yükselmesi sebebiyle yeni ev kiralayamadığını, Mudanya Karanlıkdere'deki konteynırlara sığınmak zorunda kaldığını kaydetti. Hasanoğlu, şimdi soğuk kış şartlarında buradan da çıkarılacaklarını söyledi. Dinî nikâhlı eşinin çöplerden hurda topladığını, lâkin elde edilen paranın yetmediğini, oğlu Recep'i her gün Emek'teki okuluna götürüp getirdiğini ve cahil kalmaması için oğlunu okuldan almak istemediğini söyleyen Vefa Hasanova, kaydı olmadığı için devletten yardım alamadığını belirterek, yetkililerden kira yardımı talep etti. Çocukların perişan durumu ise yürekleri burktu.

BURSA

06 Ocak 2020 Pazartesi

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