Karacabey’de fırtına ağaçları devirdi

Karacabey’de etkisini gösteren yağışlı hava ve şiddetli rüzgar ilçede ağaçların devrilmesine neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından yağışlı hava ve şiddetli rüzgarın etkisini gösterdiği fırtına Karacabey’de zor anların yaşanmasına sebep oldu. Bazı noktalarda evlerin çatıları uçarken, bazı noktalarda ise rüzgar ağaçları devirdi. Çatı uçması ve ağaçların devrilmesi nedeniyle zor anlar yaşanırken, şans eseri yaralanan olmadı. Bazı noktalardaki ağaç devrilmeleri nedeniyle araçlar hasar görmekten son anda kurtuldu.

BURSA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:49

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