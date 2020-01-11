İnegölspor - GMG Kırklarelispor: 2-2

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

STAT: İnegöl İlçe Stadı

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xxx), Ali Uğurtan Demirtaş (xxx), Ufuk Uğurlu (xxx)

İNEGÖLSPOR: Şener Özcan (xxx), Gökhan Kurumuş (xx), Cengiz Ötkün (xxx), Tayfun Pektürk (xx) (Dk 76 Ahmet Hakan Şahin x), Niyazi Batuhan Salman (xxx), Selimcan Temel, Ömer Faruk Çalışkan (xxx) (Dk. 80 Raif Demir x), Hacı Mustafa Karabulut (xx), Enes Bayır (xx), Abdullah Balıkuv (xx), Bilal Özdemir (xx)

GMG KIRLARELİSPOR: İbrahim Demir (xx), Davut Babur (xx), Müslüm Aydoğan (xxx), Caner Koca (xxx), İbrahim Sürgülü (xx), Emre Balkı (xx), Mert Sinan Pekesen (xxx), Serkan Sözmen (xx), Yüksel Şişman (xx) (Dk 90+ Ümit Can Topcu ?), Enis Çeliksu (xx)(Dk 70 Deniz Ataç (xx), Yusuf Çelik (xx) (Dk. 70 Malik Karaahmet xx)

SARI KARTLAR: Abdullah Balıkuv (İnegölspor) İbrahim Sürgülü, Mert Sinan Pekesen, Yusuf Çelik (Kırklarelispor)

GOLLER: Dk. 7 Niyazi Batuhan Salman, Dk. 63 Cengiz Ötkün (İnegölspor) Dk. 18 Caner Koca, Dk. 78 Yüksel Şişman (Kırklarelispor)TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta mücadele veren İnegölspor evinde GMG Kırklarelispor ile 2-2 berabere kaldı.

5´inci dakikada kazanılan köşe atışında İnegölsporlu Abdullah´ın ortasına yükselen Gökhan´ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

7´nci dakikada kazanılan serbest atışta topun başına geçen İnegölsporlu Niyazi´nin vuruşu golü getirdi:1-0.

18´inci dakikadaki Kırklarelispor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Caner´in vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

63´üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında sol kanattan ilerleyen Abdullah´ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Cengiz, kafa vuruşuyla takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

73´üncü dakikada İnegölspor atağında ceza sahasına topla giren Tayfun´a, Müslüm sert girdi. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Tayfun´un vuruşu auta çıktı.

78´inci dakikada Kırklarelispor atağında topu önünde bulan Yüksel´in vuruşunda skor eşitlendi: 2-2.

Maç bu skorla sona erdi.



BURSA 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:04

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.