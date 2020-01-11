Uludağ hafta sonu dolup taştı

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Kar kalınlığının 140 santimetreye ulaşmasıyla birlikte pistler dolup taştı.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, hafta sonunun gelmesiyle birlikte ziyaretçi akınına uğradı. Uludağ'a çıkmak isteyenler, sabahın erken saatlerinde bölgeye gelerek karın keyfini çıkardı. Oteller bölgesinde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp, kartopu oynadı.

KAR KALINLIĞI 140 SANTİMETREYE ULAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dağda en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12, en yüksek hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü. Oteller Bölgesi'ndeki kar kalınlığı ise 140 santimetreye ulaştı. Önümüzdeki günlerde Uludağ'da tekrar kar yağışı beklendiği bildirildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, Milli Parklar´daki gişelerde kar lastiği ve kimlik kontrolü yapıyor. Kar lastiği olmayan ya da uygun olmayan araçların zirveye çıkmasına izin verilmiyor.



BURSA 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:04

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.