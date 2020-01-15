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Teknoloji bağımlılığına canlı heykellerle dikkat çektiler

DHA

BURSA'nın İnegöl ilçesinde lise öğrencileri tarafından hazırlanan proje kapsamında oluşturulan canlı heykellerle teknoloji bağımlılığına dikkat çekildi. 

BURSA'nın İnegöl ilçesinde lise öğrencileri tarafından hazırlanan proje kapsamında oluşturulan canlı heykellerle teknoloji bağımlılığına dikkat çekildi. 
İnegöl Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Teknoloji bağımlılığı' teması ile okul binasında proje hazırladı. Çocuk gelişimi ve eğitimi alan 25 öğrencinin yer aldığı projede, öğrencilerden oluşan canlı heykeller sergilendi. Teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık yaratmayı amaçlayan proje 7 sahneden oluşuyor ve okulun her teneffüsünde gerçekleştiriliyor.
Okul içerinde düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösteren öğrenciler canlı heykelleri detaylı bir şekilde inceledi. İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, İnegöl Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, İnegöl Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ve beraberindeki okul müdürleri okul içerisinde oluşturulan canlı serginin açılışını yaptıktan sonra inceledi. Kaymakam Şükrü Görücü, proje ile ilgili okul müdüründen bilgi aldı.
İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, teknoloji bağımlılığı ile her alanda mücadele ettiklerini, bu noktada da herkesten destek beklediklerini dile getirdi. 
Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Fatma Doğlar Dağ ise çağın en büyük hastalıklarından biri olarak vurguladığı teknoloji bağımlılığı yüzünden insanların birbirinden bağımsız yaşadığını ve anı yaşayamadığını söyledi. 
Proje ile ilgili bilgiler veren Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alan öğretmeni Aysun Koç da, "İstedik ki öğrencilerimiz her ortamda bağımlılığın bizi nasıl etkilediğini daha canlı görsünler. Bu nedenle canlı bir sergi oluşturduk" dedi. 
11/C sınıfı öğrencisi Yarennur Telli, bu çalışmayı teknoloji bağımlıları için yaptıklarını ve farkındalık yaratmayı amaçladıklarını dile getirirken, aynı sınıftan Sıla Sağlam da, çalışmada internet ve televizyon bağımlılığına yer verdiklerini, bunun dışında pek çok teknoloji bağımlılığının bulunduğunu kaydetti.

BURSA

15 Ocak 2020 Çarşamba

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