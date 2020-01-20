Nilüfer’de karla mücadele

Nilüfer’in kırsal mahallelerinde kar yağışının görülmesiyle birlikte harekete geçen Nilüfer Belediyesi, Güngören, Kuruçeşme, Maksempınar, Unçukuru ve Korubaşı’nda yol açma ve tuzlama çalışması yaptı.

Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehrin yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte harekete geçti. Güngören, Kuruçeşme, Maksempınar, Unçukuru ve Korubaşı mahallelerine giden ekipler, kar yağışının ulaşımda aksamalara sebep olmaması için çalışma başlattı. Bölgede karla kaplı ana yol ve sokakları greyder ile açan ekipler, tuzlama çalışması da yaptı. Karla mücadele için oluşturulan toplam 100 kişiden oluşan ekip, iki vardiya halinde 24 saat teyakkuzda. 13 iş makinesi ve 8 tuzlama aracını da harekete geçmek için hazır bulunduran Nilüfer Belediyesi, kar yağışının artması halinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına hız verecek.

BURSA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:47

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