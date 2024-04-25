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        Bursa'da jandarmadan "risk alma önlem al" tatbikatı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "risk alma önlem al" tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:35 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:35
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        Bursa'da jandarmadan "risk alma önlem al" tatbikatı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "risk alma önlem al" tatbikatı yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tehlikeli madde taşıyan araçlara yönelik "risk alma önlem al" tatbikatı gerçekleştirildi.

        Jandarma ekipleri ile AFAD, itfaiye, Gemlik İlçe Sağlık Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince, senaryo gereği kimyasal madde sızdıran bir tankere kontrollü müdahale edildi.

        Tatbikatta, tehlikeli madde taşıyan araçların kazaya karışması anında insan sağlığı ve çevrenin korunmasını sağlamak, kurumlar arası işbirliğini ve dayanışmayı artırarak farkındalık yaratmanın amaçlandığı kaydedildi.

        Tatbikata, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Serdar Uzundağ'ın yanı sıra ilgili kurumların temsilci personeli katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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