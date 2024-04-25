Bursa'da jandarmadan "risk alma önlem al" tatbikatı

Tatbikatta, tehlikeli madde taşıyan araçların kazaya karışması anında insan sağlığı ve çevrenin korunmasını sağlamak, kurumlar arası işbirliğini ve dayanışmayı artırarak farkındalık yaratmanın amaçlandığı kaydedildi.

Jandarma ekipleri ile AFAD, itfaiye, Gemlik İlçe Sağlık Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince, senaryo gereği kimyasal madde sızdıran bir tankere kontrollü müdahale edildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tehlikeli madde taşıyan araçlara yönelik "risk alma önlem al" tatbikatı gerçekleştirildi.

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