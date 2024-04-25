Bursa'da FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütünün "askeri mahrem yapılanması"nın deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında çalışma başlatıldı.
Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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