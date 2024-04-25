Balkondan sarkarak polisten kaçmaya çalışan şüpheli, 3'üncü kattan düşüp yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şüphelinin, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu bildirildi.

Olay, saat 09.30 sıralarında Baykoca Mahallesi TOKİ 2’nci Etap Konutları’nda meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ‘Uyuşturucu bulundurma ve kullanma’, ‘Ruhsatsız silah taşıma’ ve ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası olan Mehmet K.’nın, 7 katlı binanın 5’inci katındaki dairede saklandığını belirleyerek adrese gitti. Polis ekiplerini gören şüpheli, evin balkonundan aşağıya sarkarak kaçmaya çalıştı. 3’üncü katın balkonuna kadar sarkarak inen Mehmet K., dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü.

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