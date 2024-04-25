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        Balkondan sarkarak polisten kaçmaya çalışan şüpheli, 3'üncü kattan düşüp yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kesinleşmiş 2 yıl hapis cezasıyla aranan Mehmet K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 12:35 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:40
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        Balkondan sarkarak polisten kaçmaya çalışan şüpheli, 3'üncü kattan düşüp yaralandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, kesinleşmiş 2 yıl hapis cezasıyla aranan Mehmet K. (39), polisten kaçmak için 5’inci katın balkonundan sarkarak inerken 3’üncü kattan düşüp, yaralandı.

        Olay, saat 09.30 sıralarında Baykoca Mahallesi TOKİ 2’nci Etap Konutları’nda meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ‘Uyuşturucu bulundurma ve kullanma’, ‘Ruhsatsız silah taşıma’ ve ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası olan Mehmet K.’nın, 7 katlı binanın 5’inci katındaki dairede saklandığını belirleyerek adrese gitti. Polis ekiplerini gören şüpheli, evin balkonundan aşağıya sarkarak kaçmaya çalıştı. 3’üncü katın balkonuna kadar sarkarak inen Mehmet K., dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şüphelinin, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu bildirildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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