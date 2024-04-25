Üzüm asmasını kesen yeğenini tabancayla yaralayan dayı tutuklandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ortak kullandıkları bahçedeki üzüm asmasını kestiği iddiasıyla tartıştığı yeğeni Enes Ş.
BURSA’nın İnegöl ilçesinde, ortak kullandıkları bahçedeki üzüm asmasını kestiği iddiasıyla tartıştığı yeğeni Enes Ş.’yi (37) tabancayla vurarak yaralayan Coşkun Tekin (58) tutuklandı.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çalı Sokak’ta meydana geldi. Coşkun Tekin, yan yana evlerde oturduğu yeğeni Enes Ş. ile ortak kullandıkları bahçedeki üzüm asmasını kestiği iddiasıyla tartışmaya başladı. Dayı-yeğen arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Tekin, tabancasıyla yeğenine ateş etti. Enes Ş., bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tekin gözaltına alınırken, yeğeni sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAKARET ETTİĞİ İÇİN VURMUŞ
Enes Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Coşkun Tekin’in emniyetteki ifadesinde, “2 gün önce üzüm asması kesme meselesi yüzünden tartışma yaşadık. Dün de denk gelince aramızda tartışma çıktı. Hakaret edince ben de tabancayla ateş ettim” dediği öğrenildi. Tekin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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