Üzüm asmasını kesen yeğenini tabancayla yaralayan dayı tutuklandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, ortak kullandıkları bahçedeki üzüm asmasını kestiği iddiasıyla tartıştığı yeğeni Enes Ş.’yi (37) tabancayla vurarak yaralayan Coşkun Tekin (58) tutuklandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çalı Sokak’ta meydana geldi. Coşkun Tekin, yan yana evlerde oturduğu yeğeni Enes Ş. ile ortak kullandıkları bahçedeki üzüm asmasını kestiği iddiasıyla tartışmaya başladı. Dayı-yeğen arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Tekin, tabancasıyla yeğenine ateş etti. Enes Ş., bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tekin gözaltına alınırken, yeğeni sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.