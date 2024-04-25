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        Bursa'da haciz işlemine giden icra memuru ile avukatları darbeden 2 şüpheliye gözaltı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde haciz işlemine giden icra memuru ile 2 avukatı darbettikleri iddia edilen 4 zanlıdan 2'si gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:31 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:31
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        Bursa'da haciz işlemine giden icra memuru ile avukatları darbeden 2 şüpheliye gözaltı
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde haciz işlemine giden icra memuru ile 2 avukatı darbettikleri iddia edilen 4 zanlıdan 2'si gözaltına alındı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün icra takibinde görevli icra memuru ve avukatlara yönelik "görevi yaptırmamak için direnme", "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" suçlarını işledikleri öne sürülen şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Soruşturma kapsamında zanlılardan E.A. ve B.C.K'nin gözaltına alındığı duyurulan açıklamada, diğer şüpheliler B.Y.B. ve. İ.A'nın da yakalanması için çalışmanın sürdüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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