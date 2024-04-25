İnegöl'de polisten kaçarken balkondan düşen şüpheli ağır yaralandı

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipleri fark eden Mehmet K, polislerden kaçarak balkondan 3. kata kadar indi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak", "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından aranan Mehmet K'nin (39), Baykoca Mahallesi TOKİ 2. Etap Konutlarında bir apartmanın 5. katında saklandığını tespit etti.

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