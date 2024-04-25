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        İnegöl'de polisten kaçarken balkondan düşen şüpheli ağır yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinden kaçarken yaklaşık 6 metre yüksekten düşen zanlı, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:09 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:10
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        İnegöl'de polisten kaçarken balkondan düşen şüpheli ağır yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinden kaçarken yaklaşık 6 metre yüksekten düşen zanlı, ağır yaralandı.

        İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak", "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından aranan Mehmet K'nin (39), Baykoca Mahallesi TOKİ 2. Etap Konutlarında bir apartmanın 5. katında saklandığını tespit etti.

        Bölgeye operasyon düzenleyen ekipleri fark eden Mehmet K, polislerden kaçarak balkondan 3. kata kadar indi.

        Dengesini kaybeden şüpheli, yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Bursa'daki bir hastaneye sevk edilen Mehmet K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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