Bursa'da tartıştığı karısını bıçakla öldüren sanık yargılanıyor
Bursa'da, aralarındaki tartışma sırasında otomobilden inip kaçmaya çalışan eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bursa'da, aralarındaki tartışma sırasında otomobilden inip kaçmaya çalışan eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Hakkı Koca (54), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmada sanık ile maktulün 3 çocuğu tanık olarak dinlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın "tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Heyet, sanık ile maktulün daha önce bir televizyon kanalında katıldıkları programdan istenen görüntülerin beklenmesine, tanık Mustafa Z'nin ifadesinin alınması ve Hakkı Koca'nın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.
- Olay
Hakkı ve eşi Leyla Koca (45), Nilüfer ilçesinde 31 Ağustos 2023'te otomobille seyir halindeyken aralarında tartışma çıkmıştı. Otomobilden inerek kaçmaya çalışan Leyla Koca'nın peşinden koşan Hakkı Koca, yol kenarında eşini bıçaklamış, hastaneye kaldırılan ağır yaralı kadın kurtarılamamıştı.
Olaydan 3 ay önce eşiyle katıldıkları televizyon programında tartıştıkları ortaya çıkan Hakkı Koca tutuklanmıştı.
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