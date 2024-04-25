Bursa'da tartıştığı karısını bıçakla öldüren sanık yargılanıyor

Heyet, sanık ile maktulün daha önce bir televizyon kanalında katıldıkları programdan istenen görüntülerin beklenmesine, tanık Mustafa Z'nin ifadesinin alınması ve Hakkı Koca'nın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Duruşmada sanık ile maktulün 3 çocuğu tanık olarak dinlendi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Hakkı Koca (54), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.

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