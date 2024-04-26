ABD ve Çin arasında kritik görüşme: Yanlış anlaşılmalardan kaçınmalıyız

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'e kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Çinli mevkidaşı Wang Yi'nin konuğu olan Blinken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile de görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin Çin'in ekonomisini baskılamak için 'sonsuz' önlem aldığını söyledi. Ticaret, bilim ve teknoloji alanlarında baskı yaşadıklarını belirten Çin, "Bu bir adil rekabet değil. Bu kontrol altına almak" dedi.

ABD'nin Çinli firmalara yaptırımları kaldırması gerektiğini söyleyen Yi, "ABD, Tayvan'ı silahlandırmaktan ve Çin'i kontrol altına almaktan vazgeçmeli. Çin'in barışçıl 'yeniden birleşim' sürecine destek vermeli." dedi. İki ülkenin çatışmaya sürüklenmesinin 'kaybet-kaybet' durumu yaratacağını sözlerine ekledi.

"Yanlış anlaşılmalardan kaçınmalıyız"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise, "Yüz yüze diplomasinin yerini hiçbir şey tutamaz. Yanlış anlaşılmalardan kaçınmalıyız. Birçok konuda ilerleme kaydedeceğimizi umuyorum" ifadesini kullandı.

Çin'in Rusya'nın savunma sanayisine desteğin endişe yarattığını mevkidaşına ileten Blinken, Tayvan'da istikrarın sağlanmasının ABD için önem taşıdığını belirtti. İki bakan da Ortadoğu'da gerilimin yükselmemesi konusunda mutabık kaldı.

"Rakip değil partner olmalıyız"

Blinken, Dışişleri Bakanı Yi ile görüşmesinin ardından Çin lideri Xi Jinping'in konuğu oldu.

Çin ve ABD'nin rakip değil partner olması gerektiğini söyleyen Jinping, "İki ülke de kısır bir rekabettense farklılıkları koruyarak ortak bir alan bulmayı aramalı. İki ülke de bir şey söyleyip tersini yapmaktansa sözünü tutmayı bilmeli" dedi.

ABD'nin, Çin'in gelişimine olumlu yaklaşacağını umduğunu söyleyen Jinping, "Son aylarda iki ülkenin ekipleri de belirli konularda olumlu ilerlemeler kaydettiler. Ancak hala çözülmeyi bekleyen birçok konu var" diye konuştu.