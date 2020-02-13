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Bilyoner Winterfest 16 saat aralıksız müzik ile sona erdi Bilyoner Winterfest 6 farklı sahnede ...

İHA

Bilyoner Winterfest 16 saat aralıksız müzik ile sona erdi. Büyük Ev Ablukada ve Anıl Piyancı'nın da sahne aldığı konserde gençler doyumsuz anlar yaşadı.

Bilyoner Winterfest 16 saat aralıksız müzik ile sona erdi Bilyoner Winterfest 6 farklı sahnede düzenlenen partilerle muhteşem bir final yaptı Büyük Ev Ablukada ve Anıl Piyancı Uludağ'ı ısıttı Partilerde yaklaşık 2 bin genç eğlenceye doydu

Bilyoner Winterfest 16 saat aralıksız müzik ile sona erdi. Büyük Ev Ablukada ve Anıl Piyancı'nın da sahne aldığı konserde gençler doyumsuz anlar yaşadı.
İlk olarak 1996 yılında 40 kişilik öğrenci turu olarak düzenlenen Bilyoner Winterfest, bu yıl 24'üncüsü düzenlenen konserlerle son buldu. ACE OF MICE ödüllerinde 2013, 2014 ve 2015 yıllarında En İyi Gençlik Festivali, 2016, 2017 yıllarında da Ace of M.I.C.E En İyi Festivali ödülünü alan ve bu sene 8 bin 500 üniversite öğrencisi Uludağ'da eğlence ve müziğe doydu. Uludağ’da ilk kez sahne alan Büyük Ev Ablukada 2 saate yakın kaldıkları Vibe sahnesinde izleyenlere müzik ziyafeti yaşattı. Öğlen 14.00’te PUBG Mobile sahnesinde Mustafa Balaban ve Murat Oğulcan ile başlayan son gün, afterski partide Emrah İş ve Zeki Şen’in performansıyla devam etti. Birlikte Güzel sahnesinde Kubilay Caner ve Red Bull Kayak Odası partisinde Deniz Kır ile devam eden müzik şölenindeki son isimler Büyük Ev Ablukada, Anıl Piyancı, Furkan Çavuş ve Müjde Kızılkan oldu.
15 gün boyunca Türkiye, Hollanda, Belçika ve İran’dan toplam 10 bin 500 kişiyi dağda buluşturan festivalde günübirlik katılımcılar ve festival otelleri dışında konaklayan misafirlerle beyaz cennet Uludağ 100 binin üzerinde kişiye ev sahipliği yaptı. Bilyoner Winterfest süresince toplamda 58 etkinlik düzenlenirken, yurt içi ve yurt dışından 42 sanatçı festivalde sahne aldı.
29 Ocak 13 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen Bilyoner Winterfest Türkiye’den ve dünyadan birçok önemli sanatçı ve grubu binlerce üniversiteli genç ile Uludağ’da buluşturdu. Ceza, Mahmut Orhan, Büyük Ev Ablukada, Murda, Norm Ender, Burak Yeter, Anıl Piyancı, Abdullah İnal, Aga B, DJ Artz&Bugy, Emrah İş, Arem Özgüç, Arman Aydın, Big G, Furkan Çavuş, Boygar, Deniz Sipahi, Müjde Kızılkan, Güntaç, Baran Bayraktar, Meli, Levent Özbay, Kubilay Caner,Virgin Radio DJ’s bu yıl beyaz cennet Uludağ’da sahne alan isimler.

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