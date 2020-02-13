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Âfete planlı müdahale

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından daire başkanları, şube müdürleri ve birim amirlerine yönelik 'İl Âfet Müdahale Planı'nı içeren eğitim programı düzenlendi.

Âfete planlı müdahale

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından daire başkanları, şube müdürleri ve birim amirlerine yönelik ‘İl Âfet Müdahale Planı’nı içeren eğitim programı düzenlendi.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü’nün düzenlendiği ve meclis salonunda yapılan eğitime ilgi büyük oldu. İl Âfet ve Âcil Durum (AFAD) Müdürü Yalçın Mumcu, Türkiye’de geçmişte yaşanan depremlerden örnekler vererek, deprem öncesi planlama ve deprem anındaki koordinasyonun büyük önem taşıdığını söyledi. Bursa’da yaşanacak muhtemel bir depremde 250’ye yakın ekibin Bursa’ya hareket edeceğini hatırlatan Mumcu, bütün bu ekiplerin tam bir koordinasyon içinde çalışması gerektiğine dikkat çekti. AFAD arkasındaki 5060 dönümlük alanın zeminin Büyükşehir Belediyesi tarafından mıcırla kaplandığını, elektrik, su, telefon bağlantılarının yapıldığını, helâ alanlarının belirlendiğini dile getiren Mumcu, “Afet anında 250’ye yakın ekibi taşıyan araçların ve TIR’ların Bursa trafiğine girdiğini düşünün. Belediyemizin katkılarıyla yapılan bu alan büyük önem taşıyor. Yardıma gelen ekipler, hemen bu alana alınacak ve plan dâhilinde arama kurtarma çalışmalarına yönlendirilecek” dedi.
AFAD’da görevli Şef Muhammed Sarı ise İl Âfet Müdahale Planı çerçevesinde 26 hizmet grubu oluşturulduğunu ve bu hizmet gruplarının tamamında Büyükşehir Belediyesi’nin destek çözüm ortağı olduğunu kaydetti. Bursa’nın 17 ilçesinde toplam 692 adet toplanma alanı hazırlandığını ifade eden Sarı, müdahale planının detaylarını anlattı. Bursa’da meydana gelecek bir depremde, ilk desteğin Çanakkale, Bilecik, Kütahya, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’dan geleceğini dile getiren Sarı, muhtemel âfetlerin, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası olmak üzere 4 seviyeye ayrıldığını belirterek, âfetin seviyesine göre yardım talebinin daha geniş alanlara yayılabileceğini vurguladı.
“Hazır olmalıyız”
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammed Emir Tarım da âfet müdahalede Büyükşehir Belediyesi’nin çatı kurum olduğunu vurguladı. Bu sebeple afet anında yararlanılacak personel, araç, iş makinesi ve bina gibi verilerin sisteme doğru işlenmesi gerektiğini kaydeden Tarım, “Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni tam olarak yapabilmemiz için kâğıt üzerindeki verilerin faal olarak kullanılabilir olması gerekir. Bu konuda sivil savunma birimimizle de ortak çalışacağız. Biz her ân hazır olmalıyız. Çünkü çevremizdeki illere ilk destek verecek il de biziz. Çevredeki bir afete müdahale için destek istendiğinde de ânında koordineli olmalıyız” dedi.
AFAD’tan Ahmet Taşdemir de özellikle deprem öncesi ve sonrası münferit olarak alınacak tedbirler, deprem anında yapılması gerekenler gibi konular hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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