Adana Demirspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Özer Hurmacı, Bursaspor ailesinden özür diledi.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'u evinde 21 mağlup eden yeşilbeyazlılarda, karşılaşmanın 64. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılan Özer Hurmacı, özür diledi.

Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok önemli 3 puan aldığımız için mutluyum. 2 kere topa müdahale etmeme rağmen 2 sarı karttan kırmızı kart gördüğüm için çok üzgünüm. Ne olursa olsun takımı 1 kişi eksik bırakmamam gerekiyordu. Ailemden özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.