Bursasporlu futbolculardan lösemi hastası Batuhan'a sürpriz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yeşilbeyazlı oyuncular, lösemi tedavisi gören Bursaspor taraftarı Batuhan'ı görüntülü arayarak moral aşıladılar.

Bursasporlu futbolcular, lösemi hastası olan ve Bursa'da tedavi gören 19 yaşındaki Batuhan'a bir sürpriz yaptı. Yeşilbeyazlı takımın oyuncularından Emirhan Aydoğan, Anıl Karaer ve Sedat Dursun, Bursasporlu Batuhan'ı görüntülü arayarak ona destek mesajı verdi. Bursasporlu futbolcular, görüşme esnasında Batuhan'ı ziyaret ederek ve kendisine forma götüreceklerini müjdeledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.