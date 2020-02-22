Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan: “Arabuluculuk sisteminde 1 milyon dosyayı aştık” Arabuluculukta yeni dönem başlıyor

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Türkiye’de arabuluculuk müessesesinin hızlı bir gelişme gösterdiğini belirterek, “Yargının iş yükünün azaltılması ve adalet hizmetlerinin hızlandırılması maksadıyla hayata geçirdiğimiz arabuluculuk uygulamasında 1 milyon dosya sayısını aştık” dedi.

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyet gösteren BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi tarafından düzenlenen istişâre toplantısında arabuluculuk uygulaması ve bakanlık tarafından yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Dünyada yaşanan gelişmelerle birlikte ihtilâfların da arttığını vurgulayan Zekeriya Birkan, bu ihtilâfların kısa sürede çözüme kavuşturulması gerektiğini aktardı. Birkan, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin adaletin hızlı ve güvenilir şekilde tecellî etmesinde önemli bir rol üstlendiğine işaret ederek, “Dünyada her şey çok hızlandı. Bilhassa iş hayatında artan rekabetle birlikte zaman çok daha değerli hale geldi. Bu noktada ihtilâfların da daha kısa sürede çözülmesi gerekiyor. Klasik yargılama modelleriyle, yeni adliye binaları yaparak, yeni hakimler ve savcılar atayarak bunu yapabilmemiz mümkün değil. Arabuluculuk modeli, uyuşmazlıkların en kısa sürede, daha ekonomik ve iki tarafın da memnun olacağı şekilde çözülmesini sağlıyor” diye konuştu.

Arabuluculuk modelinin kaybedenin bulunmadığı bir çözüm yolu sunduğuna dikkati çeken Zekeriya Birkan, bu durumun sosyal barışa da önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Arabuluculuk sistemini doğru ve etkili biçimde sürdürmenin bakanlığın aslî maksatları arasında olduğunu dile getiren Birkan, şunları belirtti:

“Arabuluculuk şimdiye kadar bizim beklentilerimizin ötesinde bir mesafe kat etti. En son yaptığımız arabuluculuk sınavı neticesinde ise 6 bin 300 kişi başarılı oldu. Çalışma ve ticaret hayatının vazgeçilmez unsuru haline gelen arabuluculuğu daha iyi bir noktaya taşımak amacıyla çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda arabuluculuk uygulaması çerçevesinde 1 milyon dosya sayısını aştık. 1 milyon kişi mahkemeye gitmeden el sıkışarak davasını sonuçlandırdı.”

“Tüketici arabuluculuğu gündemimizde”

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün liderliğinde çalışmaları devam eden Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde de arabuluculuğa dâir düzenlemeler bulunduğunu söyleyen Birkan, “Önümüzdeki 5 yıl içinde yargıyla ilgili yapacağımız düzenlemeler, yenilikler ve çalışmalarla ilgili bu belgemizi hazırlıyoruz. Şu anda ikinci yargı paketini hazırlamak üzereyiz. Bu kapsamda tüketici arabuluculuğu da önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin arabuluculuk çerçevesinde imzalanan Singapur Sözleşmesi'nde taraf ülkeler arasında yer aldığını da hatırlatan Zekeriya Birkan, Türkiye’de imzalanan arabuluculuk sözleşmelerinin 100’e yakın ülkede de geçerli olduğunu sözlerine ekledi.

Birkan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın da arabuluculuk Türkiye’nin gündemine girdiği ilk günden bu yana önemli çalışmalara imza attığını belirterek, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Bursa iş dünyasına teşekkür etti.

“Bursa arabuluculuğun gelişmesinde öncü role sahip”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve BTSOTAM Divan Başkanı Irmak Aslan, Bursa’da alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin gelişmesi hedefiyle önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. BTSO’nun Türkiye’deki oda ve borsalar arasında bünyesinde tahkim ve arabuluculuk merkezini kuran ilk kurum olduğunu kaydeden Aslan, “Başta 44 bin BTSO üyesi olmak üzere, iş dünyamızın yaşadığı ihtilâfların tahkim ve arabuluculuk gibi daha etkin ve hızlı yollarla çözülmesini teşvik ediyoruz. Çalışmalarımızda bizlere liderlik eden Bakan Yardımcımız Zekeriya Birkan’a ve Adalet Bakanlığımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BTSO Mutfak Akademi Uygulama Restoranı’nda düzenlenen istişare toplantısına BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdülkadir Şahin, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek, Arabuluculuk Daire Başkanı Umut İlhan Durmuşoğlu, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Hakim Ömer Gülmüş, Uluslararası Tahkim Hakem Kurumu (Chartered Institute of Arbitrators) Genel Sekreteri Anthony Abrahams ile yargı camiasının önde gelen isimleri katıldı.

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