Hayat Sağlık Grubu’ndan yeni yatırım Özel sağlık yatırımlarına bir yenisi eklendi Özel Aktif Hayat Tıp Merkezi açıldı

Hayat Sağlık Grubu, Bursa’ya değer katan sağlık yatırımlarına devam ediyor. Hayat Sağlık Grubu bünyesine katılan Özel Aktif Hayat Tıp Merkezi törenle hizmete açıldı.

Mudanya yolu üzerinde hizmete giren Özel Aktif Hayat Tıp Merkezi’nin açılışına Bursa milletvekilleri Refik Özen, Osman Mesten, Emine Yavuz Gözgeç ve Atilla Ödünç, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, BTSO Başkan Vekili İsmail Kuş ve çok sayıda davetli katıldı.

5 milyon TL’lik yatırım

Törenin açılışında konuşan Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, 5 milyon TL’lik bir yatırımla açılışı yapılan tıp merkezinin fizikî şartları ve donanımıyla alakâlı bilgiler verdi. Ahmet Özkul, “2 bin metrekare kullanım alanına sahip tıp merkezimizde fizik tedavi başta olmak üzere dahiliye, psikiyatri, nöroloji, diyetisyen, branşları bulunuyor. 7’si doktor olmak üzere toplam 30 personel hizmet veriyor. Tıp merkezimizde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında elektroterapi, kuru iğneleme, kupa hacamat ve ozon tedavisi hizmetleri verilecek” diye konuştu.

2 yılda 500 bin hastaya sağlık hizmeti

Hayat Sağlık Grubu olarak 2018 Şubat ayında çağın gereklerine uygun bir anlayış ve bakış açısıyla hizmete giren 20 bin metrekarelik kullanım alanı ve gelişmiş alt yapıya sahip yeni binasında, her gelir grubundan vatandaşa kaliteli sağlık hizmeti sunmak gayesiyle yollarına devam ettiklerini belirten Dr. Özkul, “27 branşta 65 doktor kadrosu, 160 yatak kapasitesi, 11’i yeni doğan olmak üzere toplam 23 yoğun bakım yatağı, 4 modern doğumhanesi ve tam donanımlı 7 ameliyathanesi ile 120 kişilik konferans salonun yanı sıra modern sosyal yaşam alanlarımızla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Geride kalan 2 senede hastanemizde tam 500 bin hastaya sağlık hizmeti sunduk” dedi.

Törende bir konuşma AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, açılışı yapılan tıp merkezinin Bursa’ya hayırlı olmasını diledi. Ahmet Özkul’un sağlık alanında Bursa’da bir marka olduğunu belirten Milletvekili Mesten, Özkul ailesine de bu yatırımı şehre kazandırdıkları için teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir de Özkul ailesini şehre kazandırdığı yatırımdan dolayı tebrik ederek, “Hayat Sağlık Grubu, bugüne kadar 42 yıldır kapıdan giren herkese eve giren misafir gibi karşılayarak, kaliteli ve ekonomik hizmet vermiştir. İnşallah bugün de açılışı yapılan tıp merkezimizin hem şehrimize hem de ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye’ye değer katan yatırım

Açılışı yapılan yatırımın sadece Bursa’ya değil Türkiye’ye de değer katan bir yatırım olduğunu söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Hayat Sağlık Grubu Bursa’ya hayat veriyor” dedi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve BTSO Başkan Vekili İsmail Kuş da birer selâmlama konuşması yaptı. Yapılan açılış ve selâmlama konuşmalarının ardından tıp merkezi, dualar eşliğinde hizmete açıldı. Törene katılan protokol mensupları ve dâvetliler, açılışın ardından tıp merkezinde incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.