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Korona virüsün patenti alındı mı?

İHA

Uluslararası Patent Birliği (UPB) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Kaya, korona virüse patent alındı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Korona virüsün patenti alındı mı?

Uluslararası Patent Birliği (UPB) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Kaya, korona virüse patent alındı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
İnsanlığın virüs nedeniyle zor bir süreçten geçtiğine işaret eden UPB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Kaya, son günlerde tartışılan ‘korona virüse patent’ konusuna değindi. Konuyla ilgili çok sayıda soru geldiğini söyleyen Erdem Kaya; “Çevremden ve konuyla ilgilenen dostlarımdan virüsle ilgili sorular alıyorum. Bunlardan biri de korona virüse patent alındığı iddiası. Mesleğim olması nedeniyle onlarca kişinin bu noktadaki soruları ile karşılaşınca bu konuda bir açıklama yapmak şart oldu. Bahse konu patentin numarası EP1694829B1. Bu bir Avrupa Patenti. Geçmişine bakarsak, ilk olarak 02.12.2003 tarihinde Fransa’da başvuru yapılmış. Sonrasında numarasını paylaştığım Avrupa’da dahil birçok ülkeye de genişletilmiş bir patent olduğunu gördüm. Fransa’dan doğan başvuru, görebildiğim kadarıyla farklı ülkelere yayılmış 25 patentten oluşan bir patent ailesine dönüşmüş durumda” diye konuştu.
Fransa'da yapılan patent başvurusu
İnsanları evlerine hapseden korona virüsle ilgili olduğu iddia edilen patent başvurusunun Fransa’dan olduğuna işaret eden UPB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Kaya; söz konusu patentin başvuru sahiplerinin Pasteur Enstitüsü, Fransa Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi ve Paris Üniversitesi olduğunu açıkladı.
Dünyanın hiçbir yerinde kamu düzenini bozacak buluşlara patent verilmediğinin altını çizen Erdem Kaya; “Zaten kimse de ben bir biyolojik silah yaptım diye patent başvurusu yapıp kendini ifşa etmez. Diğer taraftan, yine tüm patent mevzuatlarında biyolojik materyaller etik nedenlerden dolayı patentlenemezken, mikrobiyolojik materyaller teknik bir fayda ile ilişkilendirildiğinde patentlenebilmektedir. Örneğin yeni bir köpek cinsi patentlenemezken, mayalanma sürecinin etkinliğini artırdığı tespit edilen bir bakterinin izole edilmiş bir mutasyonu patentlenebilir. Peki virüsler bir mikrobiyolojik materyal midir? Hayır, çünkü virüsler canlı değildir ve mikroorganizma olarak kabul edilmez. Dolayısıyla bu açıdan da virüslerin patentlenmesi zor gözükmektedir. Virüslere ilişkin alınabilecek patent konuları ise genelde virüsün teşhisi ve tedavisi için geliştirilen çözümlerdir” dedi.
Patent Sars virüsüne karşı bir aşı ile ilgili
Söz konusu patentin incelediği zaman SARS hastalığına sebep olan SARSCOV virüsüne karşı bir aşı geliştirme amacıyla başvurulduğunun anlaşılabileceğini kaydeden Erdem Kaya; “Hepimize evlerine hapseden COVID19 hastalığına sebep olan SARSCoV2 virüsü korona virüs ailesine mensup olsa da, bu yeni korona virüsün 2003’te ortaya çıkan SARCCOV virüsüne benzerliği çok düşük seviyededir. Dolayısıyla söz konusu patentte anlatılan aşının yeni korona virüsünde kullanılması da mümkün değildir. Son olarak, 25 patentten oluşan söz konusu patent ailesindeki çoğu patentin şu anda iptal durumda olduğunu da belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

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