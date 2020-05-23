Enerjinin kahramanları Ramazan Bayramı'na hazır

Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri Ramazan Bayramı’nda da kesintisiz enerji için 7/24 çalışmalarını sürdürecek. Bayram boyunca 700 çalışan görev başında olacak, SCADA sistemi ile şebekenin ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetleri 24 saat kontrol edilecek.

Bursa , Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyonun üzerinde bir nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) Ramazan Bayramı mesaisi için hazırlıklarını tamamladı. 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağında UEDAŞ saha ekipleri hayatı aydınlatmak için Ramazan Bayramı boyunca 7 gün 24 saat çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edecek. Abonelerine kesintisiz enerji hizmeti sağlamak adına çalışmalarını yürüten ekipler, sokağa çıkma yasağında da kontrollerini ve onarım çalışmalarını sürdürecek. Bayram boyunca günde 700 kişi çalışacak ve 90’ı sepetli, 16’sı dört çarpı dört arazi olmak üzere toplam 106 araçla sahada olacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların Ramazan Bayramını da evlerinde geçirecekleri günlerde UEDAŞ, hizmet bölgesinde oluşturduğu SCADA sistemi ile şebekesinin ölçüm, izleme, kumanda faaliyetlerinin 24 saat kontrolünü sağlamaya devam ederken saha çalışanları kesintilere kısa sürede müdahale ederek çözülmesi noktasında da vatandaşlara mağduriyet yaşatmamak için var güçleri ile çalışacak.

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