Kısıtlamayı ihlal eden hırsızlık şüphelilerine 6 bin 300 TL ceza

<br>Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da, sokağa çıkma yasağında dışarıya çıkan 2 kişi, bir ortaokuldan hırsızlık yapmaya çalışırken polise yakalandı. Şüphelilere, 6 bin 300 TL ceza uygulandı.<br>İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin Alanyurt İmam Hatip Orta Okulu´nun bahçesinde hırsızlık amaçlı dolaştığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, 2 şüpheliyi okulun bahçesinde, kovalamaca sonucu yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, Enver İ. (26) ve İsmail B. (25) olduğu tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi 2 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları sebebiyle kişi başı 3 bin 150´şer TL´den, toplamda 6 bin 300 TL ceza kesildi. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-05-25 13:01:30<br>
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