Kısıtlamayı ihlal eden şüphelilerin üzerinden uyuşturucu çıktı

<br>Derya EVREN/BURSA, (DHA) BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Üzerlerinde ve durduruldukları otomobilde yapılan aramalarda uyuşturucuya rastlanılan şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL ceza kesildi.<br>Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cerrah Mahallesi Kalburt mevkinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan Y.İ. ve İ.M.´nin bulunduğu otomobili durdurdu. Y.İ. ve İ.M.'ye izin belgelerini soran jandarma, belge göstermemesi üzerine otomobilden indirdi. Şüphelilerin üzerlerinde ve otomobilde arama yapan ekipler, 5 gram metamfetamin, bir miktar skunk, bir miktar esrar, 2 ekmek bıçağı, 1 çakı, 5 av tüfeği fişeği, 26 tabanca fişeği, 1 tabanca şarjörü ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.İ. ve İ.M., `uyuşturucu madde ticareti yapmak´ suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150´şer TL´den toplam 6 bin 300 TL ceza kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Derya EVREN-Yavuz YILMAZ<br>2020-05-25 14:22:04<br>
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