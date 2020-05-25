45 günlük bebek, koronavirüsü yendi

<br>Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA) BURSA'da, 2 günü yoğun bakımda geçen 9 günlük tedavisinin ardından iyileşen koronavirüs hastası 45 günlük kız bebek, hastaneden taburcu edildi.<br>Kentte yüksek ateş şikayetiyle Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne getirilen 45 günlük kız bebek, yapılan testler sonucu 'Covid-19' tespit edilmesi üzerine tedaviye alındı. 2 günü yoğun bakım olmak üzere 9 günlük koronavirüs tedavisinin ardından iyileşen bebek, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Henüz 45 günlük olan bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Uzm. Dr. Emre Gök, "Bebeğimiz acil polikliniğimize 9 gün önce düşmeyen ateş şikayetiyle geldi. Hastamızın fiziki muayenesinde genel durumu kötü ve solunum sıkıntısı olması nedeniyle 'Covid-19' ön tanısıyla yoğun bakım ünitemize yatırdık. Burada yapılan tetkikler 'Covid-19' tanısı kesinleşen bebeğimiz, gerekli tedaviyi aldıktan sonra taburcu oldu. Bizim buradaki en büyük sevincimiz, pandemi sürecinde en küçük yaştaki hastamızın karantina koşullarına uymak şartıyla şifa ile taburcu etmemiz oldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Cansel ORUÇ<br>2020-05-25 14:39:22<br>
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