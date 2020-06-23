İnegöl ve Yenişehir'i sel vurdu, tarlalar sular altında kaldı

<br>Yavuz YILMAZİsmail Hakkı SEYMEN/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ve Yenişehir ilçelerinde, akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış sele neden oldu. Kırsal mahallelerde birçok ev zarar görürken tarlalar sular altında kaldı.<br>İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağışın ardından kırsal Kurşunlu, Süpürtü, Küçükyenice, Çitli, Kınık ve Eymir mahallelerinde bazı dereler taştı. Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Akbıyık Mahallesi´nde ise taşkınlar araç ve tarım aletlerini sürükledi. Tarım arazileri su altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yollar da su altında kaldı.<br>Yağışın gece saatlerinde etkisini kaybettiği öğrenilirken, İnegöl Ziraat Odası ve İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışmaları yapacağı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZİsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-06-22 23:28:39<br>
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