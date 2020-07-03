İnegöl Şoförler Odası Başkanı Korkmaz, koronavirüse yakalandı

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<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)İNEGÖL Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz´ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Korkmaz´ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.<br>Bursa´nın İnegöl ilçesi Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, halsizlik ve kuru öksürük şikâyetiyle İnegöl Devlet Hastanesi´ne giderek, Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Korkmaz, hastanede koronavirüs tedavisine alındı. Bahattin Korkmaz, yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunan herkese teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ <br>2020-07-03 15:11:31<br>

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